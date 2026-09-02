El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja
L’episodi, que ningú no va veure, va destrossar el passat 7 d’agost part de la coberta de l’explotació, tot i que no va causar ferits
Bigues de vuit metres girades, algunes d'elles trencades i escampades per terra, plaques d’uralita desplaçades fins a 60 o 70 metres i uns 1.300 metres quadrats d’una explotació ramadera greument afectats. És el rastre que va deixar, durant la nit del 7 d’agost, un fenomen de vent molt localitzat a la Sala, un dels nuclis de Foixà. Ningú no el va veure i, gairebé un mes després, encara no se n’ha pogut determinar amb certesa la naturalesa, però els danys, evidencien clarament que aquella nit va passar un episodi de vent pronunciat en aquell punt del nucli baix-empordanès.
Segons el propietari de l’explotació, Joan Ros, els fets es van produir "entre les nou i les deu del vespre" a la granja situada al camí Vell. Ros considera que la magnitud dels desperfectes només es pot explicar per un fenomen de gran intensitat, possiblement "un tornado, un esclafit o una cosa similar".
De fet, del que havia passat se’n van adonar quan el seu fill va arribar a la granja aquella nit i es va trobar bona part de la coberta completament destrossada. "S’havia endut les bigues, les havia aixecat i és com si les hagués tornat a deixar anar. Va quedar tot xafat i escampat", explica i detalla, "set, vuit o nou" bigues van quedar trencades i algunes van acabar caient sobre la maquinària que hi havia sota la coberta.
També van cedir els entrevigats i es van desprendre trossos de formigó, mentre que nombroses plaques d’uralita van sortir projectades fora de la construcció. "Hi havia uralites a 60 o 70 metres", assegura.
El fenomen que ningú va veure, de fet, també va sorprendre el pèrit de l’asseguradora quan va anar a inspeccionar els desperfectes. Segons explica el propietari, li va arribar a comentar que "si no ho veig, no m’ho crec", després de trobar, entre altres desperfectes, bigues que havien quedat "girades fins a 180 graus".
Un fenomen sense registre clar
Malgrat les evidències sobre el terreny, els registres meteorològics no permeten aclarir què va passar aquella nit. Ros explica que va demanar informació al Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) i que l’estació de Verges no va detectar cap fenomen destacable en aquell moment. En canvi, assegura que a l’estació de les Garrigoles sí que es va registrar, cap aquella hora, "una baixada de pressió molt pronunciada". Aquest descens de la pressió, segons li haurien explicat, podria ser "compatible" amb el pas d’un fenomen així de gran intensitat. Ara bé, malgrat tot, aquest fet no permet confirmar ni de quin fenomen es tracta, ni tampoc determinar exactament on es va originar o quin recorregut va seguir.
Els danys causats
El que sí que és evident són els danys que va deixar al seu pas. A banda dels aproximadament 1.300 metres quadrats afectats, el fenomen va travessar la finca de manera molt localitzada. Ros explica que a casa "va passar per, on tinc la piscina. Allà es va portar coses i hi havia i una moto la va tombar", relata. Tot i això, assenyala que a la casa no hi va topar directament i que "la més grossa" va ser l’afectació al cobert de la granja, situat a només "25 o 30 metres".
Tot i la magnitud dels desperfectes, cap persona ni cap animal va resultar ferit. Els problemes, però, continuen gairebé un mes després. Una part important del cobert ha quedat a l'aire lliure i això deixa exposats els animals i, especialment, el menjar emmagatzemat, fet que lamenta profundament, ja que "si plou, plourà a dintre i es mullarà el menjar".
Ara està esperant a la reparació dels desperfectes, un fet, però, que dependrà ara de l’asseguradora. El pèrit ja ha inspeccionat la granja i ha elaborat un informe, però la companyia està a l’espera dels pressupostos de les empreses que hauran d’executar els treballs. "El pèrit va venir, va demanar pressupostos i va fer un informe", explica Ros. A més, segons el propietari el fet que l’incident es produís en ple mes d’agost fa que tot just després d'un mes es comencin a "reactivar-se les empreses i s'ho vinguin a mirar. De moment no puc fer res més" expressa.
A més, part de la coberta afectada conté amiant, fet que complica encara més l’actuació. Ros assenyala que aquest material no es pot reparar directament i que s’haurà de retirar seguint el protocol corresponent. Per això, tem que la recuperació de l’explotació s’allargui durant mesos, un fet que resumeix molt clar amb que tot just ara estroba "en el principi...".
Altres episodis similars a la zona
Segons Ros, però, aquest fenomen no seria un fet inèdit a la zona. Recorda que fa aproximadament “dos o tres anys” un altre episodi de vent va afectar només dues granges de l’entorn de Verges, separades per uns 150 metres, a la zona de Canet de la Tallada.
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