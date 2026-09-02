Rescaten un jove amb la cama trencada a Tamariu després d'una caiguda de vuit metres
Els Mossos el van evacuar per mar fins al port de Llafranc després que l’accés terrestre fos impossible
Rescaten a un jove amb una cama trencada a Tamariu després de caure des d’uns vuit metres d’alçada al camí de ronda, a l’altura de la cala Gamarús.
Els fets van tenir lloc diumenge 30 d’agost, cap als volts de les 7:30 hores del matí, quan la Policia Local de Palafrugell va alertar els Mossos d’Esquadra després de localitzar el jove ferit en una zona de difícil accés.
Fins al punt on es trobava l'afectat s’hi van desplaçar en primera instància efectius de la Policia Local i dels Bombers, però un cop al lloc, van comprovar que les característiques del terreny impedien fer l’extracció del ferit per via terrestre.
Davant d’aquesta situació, els Mossos d’Esquadra van mobilitzar una patrullera per efectuar el rescat per mar. Els agents van arribar fins a la zona amb l’embarcació, van estabilitzar el jove i el van traslladar fins a la patrullera amb l’ajuda d’un sistema de flotació.
Una vegada a bord, els Mossos van evacuar el ferit fins al port de Llafranc, on l’esperava una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Els sanitaris el van atendre al mateix port i, posteriorment, el van traslladar a un hospital per rebre atenció mèdica a la cama afectada per la caiguda.
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