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La Bisbal busca amb la Generalitat desencallar el nou geriàtric

L'Ajuntament de la Bisbal d’Empordà negocia amb el Departament de Drets Socials i Inclusió la construcció d’un nou geriàtric municipal per cobrir el dèficit de places existents a la comarca

Residència Geriàtrica Zoilo Feliu

Residència Geriàtrica Zoilo Feliu / Ajuntament de La Bisbal d'Empordà

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Arnau Lara Masó

Arnau Lara Masó

La Bisbal d'Empordà

L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà negocia amb el Departament de Drets Socials i Inclusió la construcció d’un nou geriàtric municipal. L’alcalde, Òscar Aparicio, mantindrà aquest dijous una reunió amb el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, en què abordaran, entre altres qüestions, els terminis per fer avançar el projecte.

L’Ajuntament planteja situar el geriàtric a la zona d’equipaments del camí de la Guardiola, uns terrenys que també estan previstos per acollir altres serveis públics. En total, l’àmbit suma uns 30.000 metres quadrats: 10.000 van ser cedits gratuïtament al municipi per una persona en herència, mentre que els 20.000 restants formen part del desenvolupament previst pel Pla General de 2015.

Abans de poder executar els equipaments, però, cal urbanitzar la zona. L’alcalde explica que fa uns sis mesos va encarregar un projecte d’urbanització, una actuació que tindrà un cost important. Per aquest motiu, el consistori vol assegurar abans que els diferents serveis que s’hi han previst es podran acabar materialitzant. A banda del geriàtric, sempre s'havia previst ubicar en aquest espai el nou CAP, una nova comissaria dels Mossos d’Esquadra i un futur segon institut de la Bisbal.

Un equipament amb dèficit de places

El nou geriàtric és una de les principals reivindicacions del municipi davant el dèficit de places residencials. Actualment, la Bisbal disposa de 60 places de geriàtric, una xifra que es considera «molt insuficient» davant la demanda existent i la llista d’espera. L'alcalde de la Bisbal veu necessari recordar el dèficit de places residencials que viu la comarca.

L'avantprojecte inicial de l'anterior govern preveia una residència de més de 80 places i un pressupost de 15 milions d'euros, però després d'obtenir menys de la meitat de subvenció en el marc dels fons europeus Next Generation, l'any 2023 va renunciar unilateralment.

Malgrat la idea de construir un nou geriàtric, l'Ajuntament de la Bisbal ha augmentat significativament el pressupost destinat a l'actual Residència Geriàtrica Municipal Zoilo Feliu. Entre 2023 i 2026, període del govern actual, el consistori ha invertit gairebé 400.000 euros a les instal·lacions, 10 vegades més que entre 2019 i 2022. Segons va comunicar Aparicio el passat mes de juny, «mentre no es disposi d’un nou finançament, el que no podíem fer era deixar l’equipament tal com estava».

Tots x la Bisbal reclama la calendarització

Aquesta informació surt després de la recent moció emesa pel grup independent Tots x la Bisbal, on demanava el debat al següent ple sobre la calendarització del geriàtric. En aquesta, demanava que l'Ajuntament exigeixi a la Generalitat el compromís ferm en aquest marc. A més, demana una auditoria externa que deixi clar que l'actual equipament no té més recorregut i estableixi quines millores de gestió econòmica i de personal es poden fer mentrestant.

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TxLB deixa clar que el pacte de govern que es va dur a terme l'any 2023 establia fer realitat aquest nou geriàtric com una de les prioritats de la ciutat, «per no dir la principal», i que sota aquesta premissa «no pot ser que no hi hagi cap compromís ni econòmic ni temporal sobre aquest nou equipament». El portaveu del partit, Carles Anglada, recorda que «la generació del baby boom s’està començant a jubilar i hem d’estar preparats com a ciutat davant aquest repte». La formació diu que té constància que s’han fet diverses gestions davant la Generalitat sobre aquest tema els darrers anys, però cap ha donat fruit, almenys fins a dia d’avui, i per aquest motiu «s'han de posar les piles i exigir».

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