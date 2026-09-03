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Ensurt per un petit incendi agrícola a Palafrugell

El foc ha afectat 60 metres quadrats de vegetació i els bombers hi han desplaçat quatre dotacions

Una dotació dels Bombers i una ambulància del SEM en un servei, en una foto d'arxiu.

Una dotació dels Bombers i una ambulància del SEM en un servei, en una foto d'arxiu. / DdG

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Pau Cambronero

Pau Cambronero

Ensurt aquest dijous al matí per un petit incendi agrícola entre el carrer Galera i carrer de la Perica a Tamariu.

Els Bombers de la Generalitat han rebut l’avís als volts de dos quarts de dotze del matí d'un incendi que estava cremant rostolls de la zona.

Fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers. El foc estava cremant en baixa intensitat i amb poca estona els efectius han rematat la zona afectada per acabar declarant un petit foc extingit poc després de la seva arribada.

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Finalment, l'incendi ha afectat uns 60 metres quadrats de vegetació agrícola.

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