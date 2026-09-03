Palamós estrenarà un nou sistema de recollida de residus per als comerços
El servei s'iniciarà l'1 d'octubre, i incorporarà la fracció resta, un nou calendari adaptat a la temporada i recollida nocturna a partir de les 22 h
El nou servei de recollida de residus de Palamós incorporarà a partir de l’1 d’octubre diversos canvis per als comerços i activitats empresarials del municipi. La principal novetat serà la incorporació de la fracció resta al servei porta a porta, que se sumarà a les recollides d’orgànica, envasos, vidre i paper i cartró.
El servei estrenarà també un nou calendari adaptat a les diferents temporades de l’any, amb més freqüència durant els mesos de més activitat turística. Durant la temporada alta, entre juny i setembre i també per Setmana Santa, l’orgànica, els envasos, el paper i cartró i el vidre es recolliran cada dia, mentre que la resta es recollirà els dimarts i dissabtes. Les recollides es faran a partir de les 22 h, excepte la del vidre, que es mantindrà en horari diürn, a partir de les 8 h, per evitar sorolls durant la nit. El tèxtil sanitari tindrà recollida diària durant tot l’any.
Els contenidors registraran les recollides
Els nous contenidors incorporaran lectors electrònics que registraran cada recollida per establiment i fracció. Les dades permetran disposar d’un historial d’ús i, segons l’Ajuntament, podrien servir en el futur per establir una taxa vinculada al comportament en la gestió dels residus. Els comerços i empreses podran consultar aquestes dades a través d’una aplicació.
Per explicar els canvis, l’Ajuntament ha programat dues sessions informatives els dies 9 i 10 de setembre a la Biblioteca Municipal, a les 16 h i a les 9 h, respectivament. A partir del 14 de setembre, educadors ambientals visitaran els establiments del municipi per explicar el nou sistema i lliurar el material necessari per separar els residus.
El nou model forma part del desplegament del servei de neteja viària, platges i recollida de residus «Més Blau», que es va posar en marxa el juliol. La recollida comercial començarà a l’octubre, mentre que la domiciliària ho farà amb una fase inicial al desembre, abans d’estendre’s progressivament al conjunt del municipi durant el 2027.
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