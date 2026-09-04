Begur aprova un conveni per impulsar 16 habitatges protegits a Esclanyà
El consistori encarrega a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya el concurs públic després que el primer, convocat el maig, quedés desert
L’Ajuntament de Begur ha aprovat un conveni amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per incrementar l’oferta d’habitatge protegit al municipi i facilitar-hi l’accés, especialment a les persones joves i a la població vinculada a Begur. Aquesta promoció d'habitatge amb protecció oficial (HPO) tindrà lloc en un solar de titularitat municipal situat a Esclanyà.
L'Agència de l’Habitatge de Catalunya s'encarregarà de la tramitació del concurs públic per seleccionar el promotor que haurà de construir els habitatges protegits. D’aquesta manera, l’Ajuntament busca donar continuïtat al projecte després que el primer concurs, convocat directament pel consistori el passat mes de maig, quedés sense cap proposta. Davant aquesta situació, Begur ha optat per aquesta altra via per desencallar el projecte i fer viable la construcció dels habitatges.
Una promoció de fins a 16 habitatges
El planejament de l'Ajuntament permet construir-hi dotze habitatges protegits o arribar fins a un màxim de setze, en funció de les dimensions finals dels habitatges i de la distribució que adopti el projecte. La parcel·la municipal té una dimensió de 1.914 metres quadrats, dels quals 1.144 són edificables. El conveni fixa una vigència de 75 anys per al dret de superfície.
El projecte municipal contempla dues fases en dues parcel·les contigües de l’avinguda Sant Josep, a Esclanyà. La primera actuació correspon al solar 5B i serà impulsada amb l’Agència de l’Habitatge, amb entre 12 i 16 HPO, mentre que la segona correspondrà al solar 5A i serà promoguda posteriorment per l’Ajuntament quan aquest disposi plenament de la parcel·la. La voluntat del consistori és impulsar-ho mitjançant un concurs amb la previsió que els habitatges es transmetin en règim de venda.
Prioritat per als joves i vinculació amb Begur
L'acord per a la construcció de dotze HPO estableix uns criteris socials mínims per a l'adjudicació de l'habitatge. Un mínim del 25% es reservaran per a persones menors de 35 anys, i, a més, les persones sol·licitants hauran d’acreditar una antiguitat mínima de cinc anys d’empadronament.
L'alcaldessa de Begur, Maite Selva, subratlla que "és especialment important oferir alternatives als joves, perquè poder quedar-se a viure al poble és també garantir el futur de Begur". L'alcaldessa troba important "mantenir una comunitat viva durant tot l’any i preservar els vincles familiars i socials que donen identitat al municipi".
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