Sant Pol-S’Agaró debatrà el seu futur davant els reptes turístics i residencials
La trobada de demà, que comptarà amb la participació d'alcaldes i regidors, busca generar consens i impulsar una planificació conjunta per al futur del paratge
L’Associació de Veïns Paratge Sant Pol-S’Agaró organitza aquest dissabte 5 de setembre una jornada de debat oberta al públic per abordar els principals reptes que afronta actualment el paratge. La trobada, amb el títol "Present i futur del paratge Sant Pol-S'agaró" tindrà lloc de 9:30 a 13 h a l’hotel Ilunion Caleta Park de Sant Feliu de Guíxols, a la platja de Sant Pol, amb l’objectiu de generar consens, concretar compromisos i impulsar una planificació conjunta per al futur de la zona.
El paratge, compartit entre Sant Feliu de Guíxols i Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró, "afronta diverses problemàtiques vinculades al seu model turístic i residencial", segons comenta l'associació de veïns. Els organitzadors de la jornada sostenen que "l’increment exponencial dels visitants, els canvis en la demanda turística i la manca d’inversió pública se sumen a les dificultats derivades de la gestió compartida entre dos municipis". La platja de Sant Pol i el camí de ronda de S’Agaró són, alhora, els principals atractius patrimonials i paisatgístics de l’espai.
La jornada començarà a les 10 h amb la inauguració a càrrec de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del Govern, Sílvia Paneque. Posteriorment, el professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona José A. Donaire oferirà una ponència sobre els reptes actuals del paratge, amb especial atenció a la seva singularitat, l’urbanisme, els serveis i la pressió turística.
Un dels moments centrals serà la taula rodona «Problemàtiques de present. Solucions de futur», que comptarà amb la participació de Maurici Jiménez, alcalde de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró; Josep Saballs, regidor d’Urbanisme i Habitatge de Sant Feliu de Guíxols; i Joan Plana, diputat i vicepresident del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. La taula serà moderada pel professor de Ciències Ambientals de la UdG David Brusi. En aquest debat, es buscarà conèixer les propostes dels principals responsables polítics.
La trobada es tancarà amb un torn obert de preguntes del públic i la presentació de conclusions i propostes. Segons l’organització, la jornada busca escoltar experts i donar veu als veïns per avançar cap a una resposta conjunta als reptes del paratge.
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