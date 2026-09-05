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Begur inaugura la XXI Fira d’Indians amb Artur Mas com a convidat d'honor

La XXI edició de la fira, sota el lema «Mar i Vela», es dedica als viatges transatlàntics, la navegació i els oficis marítims que connectaven Catalunya amb Amèrica

Presentació de la XXI Fira d'Indians

Presentació de la XXI Fira d'Indians / Ajuntament de Begur

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Redacció

Redacció

Begur

Begur ha inaugurat aquest divendres la XXI Fira d’Indians, una celebració que recupera el passat indià del municipi i que enguany té com a fil conductor els viatges entre Catalunya i les Amèriques, amb especial atenció al mar i la navegació.

L’acte d’obertura ha comptat amb la presència de l’expresident de la Generalitat Artur Mas, convidat d’honor d’aquesta edició, i del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer. Mas ha signat el Llibre d’Honor de l’Ajuntament i ha participat en l’acte inaugural. En el seu parlament, Mas ha compartit la seva vinculació familiar amb el món mariner: "Soc besnet d’un mariner que pilotava un vaixell de vela i passava deu mesos l’any navegant, especialment cap a Amèrica".

La fira s’allargarà durant tot el cap de setmana amb activitats relacionades amb la cultura i la història dels indians, com representacions teatrals, visites al Centre d’Interpretació dels Indians de Catalunya i diverses propostes sobre la navegació i les travessies transatlàntiques.

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L’edició d’enguany porta per lema «Mar i Vela» i posa el focus en els vaixells, els ports, els oficis marítims i les llargues travessies que connectaven Catalunya amb territoris americans. Entre les propostes hi ha el cicle de conferències de l’escriptora i investigadora Tate Cabré i una exposició del Museu de la Pesca de Palamós.

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