Un ferit greu en un xoc entre dos turismes i un tractor a Gualta
Els Bombers han treballat amb tres dotacions per assegurar la zona i donar suport al Sistema d'Emergències Mèdiques
Una persona ha resultat ferida greu la matinada d'aquest dissabte en un accident de trànsit al km 345 de la C-31, a l’altura de Gualta, en direcció a Pals. El sinistre s’ha produït cap a les 3:40 i hi han estat implicats dos turismes i un tractor, que han col·lidit.
El ferit viatjava com a acompanyant en un dels turismes, que ha bolcat arran de l’accident. Malgrat no haver atrapats, l'acompanyant ha estat evacuat en estat greu a l’Hospital Josep Trueta de Girona.
Els altres dos vehicles han quedat al voral, ocupant part de la via, que ha estat tallada durant la matinada mentre s’hi feien les tasques d’assistència i retirada. Els Bombers hi han treballat amb tres dotacions per controlar els riscos i donar suport al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec posteriorment de la situació i de les tasques relacionades amb la retirada dels vehicles de la carretera.
Subscriu-te per seguir llegint
- Enric Auquer: 'Si uns nois catalans acaben radicalitzant-se, penso quina responsabilitat hi tinc jo
- L'aigua de mar no cura: Els metges gironins alerten de conferències sense aval científic en un congrés a Llançà
- Un jubilat denuncia una retallada permanent de la pensió tot i haver cotitzat 45 anys: «Vaig començar a treballar als 14 anys»
- L’alcalde de Lloret aprova un nou decret que obliga la Policia Local a fer hores extres de manera indefinida
- Mesos de conflicte als portals del Mercadal de Girona: «Ja no vivim els espais comuns amb normalitat»
- El boicot a les colònies escolars fa caure un 70% les reserves i algunes cases es queden 'a zero' i ja no obriran a la tardor
- Una quarantena de Tures es reuneixen a Olot per donar el tret de sortida a les festes
- L’esperpèntic mercat del Girona