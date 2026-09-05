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Un ferit greu en un xoc entre dos turismes i un tractor a Gualta

Els Bombers han treballat amb tres dotacions per assegurar la zona i donar suport al Sistema d'Emergències Mèdiques

km 345 de la C-31 direcció Pals, on s'ha produit l'accident

km 345 de la C-31 direcció Pals, on s'ha produit l'accident / Google Maps

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Arnau Lara Masó

Arnau Lara Masó

Gualta

Una persona ha resultat ferida greu la matinada d'aquest dissabte en un accident de trànsit al km 345 de la C-31, a l’altura de Gualta, en direcció a Pals. El sinistre s’ha produït cap a les 3:40 i hi han estat implicats dos turismes i un tractor, que han col·lidit.

El ferit viatjava com a acompanyant en un dels turismes, que ha bolcat arran de l’accident. Malgrat no haver atrapats, l'acompanyant ha estat evacuat en estat greu a l’Hospital Josep Trueta de Girona.

Els altres dos vehicles han quedat al voral, ocupant part de la via, que ha estat tallada durant la matinada mentre s’hi feien les tasques d’assistència i retirada. Els Bombers hi han treballat amb tres dotacions per controlar els riscos i donar suport al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

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Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec posteriorment de la situació i de les tasques relacionades amb la retirada dels vehicles de la carretera.

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