Paneque defensa a Sant Pol-S’Agaró un model que compatibilitzi la protecció del litoral i l’activitat econòmica
La jornada reuneix administracions, experts i veïns per abordar la pressió turística, l’urbanisme i la preservació d’un paratge compartit entre dos municipis
Sant Pol-S’Agaró ha posat aquest dissabte sobre la taula els principals reptes que condicionen el futur del paratge en una jornada que ha reunit administracions, experts i veïns. La trobada, organitzada per l’Associació de Veïns Paratge Sant Pol-S’Agaró, ha abordat qüestions com la pressió turística i residencial, l’urbanisme, els serveis i la preservació del litoral en un espai compartit entre Sant Feliu de Guíxols i Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró.
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha inaugurat la jornada i ha defensat que la protecció del litoral i l’activitat econòmica «no han de ser incompatibles». En aquest sentit, ha situat el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral (PPOL) com una de les eines per planificar conjuntament el futur de paratges sotmesos a una elevada pressió turística i residencial.
Paneque ha assenyalat que Sant Pol-S’Agaró és un exemple d’espai de gran valor paisatgístic i patrimonial que s’estén per més d’un terme municipal i que, per tant, necessita una mirada conjunta. Segons la consellera, el PPOL ha de permetre establir criteris comuns de gestió i donar eines als ajuntaments perquè puguin treballar amb els veïns i els experts en la definició del futur del litoral.
«Volem un futur en el qual el camí de ronda i la platja de Sant Pol continuïn essent el patrimoni que són», ha afirmat Paneque. La titular de Territori ha defensat alhora que l’activitat turística i residencial que conviu al paratge es desenvolupi de manera «ordenada, sostenible en el temps» i sigui beneficiosa tant per a les persones que hi viuen tot l’any com per als visitants.
Una planificació compartida
La consellera ha explicat que el Pla de Protecció i Ordenació del Litoral estableix criteris comuns de gestió, protegeix la geomorfologia i el paisatge costaner i busca adaptar la costa als efectes del canvi climàtic «sense renunciar a l’activitat que hi té lloc». Paneque també ha remarcat que el cas de Sant Pol-S’Agaró «no és exclusiu» i que el Govern treballa per preservar els valors de cada punt del territori sense impedir-ne l’evolució.
La jornada ha comptat també amb la participació del professor de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona José Antonio Donaire, que ha ofert la ponència Reptes actuals de Sant Pol-S’Agaró. Posteriorment, una taula rodona amb representants polítics municipals ha abordat les problemàtiques actuals del paratge i les possibles solucions de futur.
La trobada ha tingut com a objectiu generar consensos i impulsar una planificació conjunta davant reptes com l’increment de visitants, els canvis en la demanda turística i la gestió d’un espai repartit entre dos municipis.
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