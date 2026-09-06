Rescatats set tripulants d’una embarcació que havia topat amb roques a Palamós
L'avís es va rebre ahir passades les deu de la nit per una barca que s'estava enfonsant al freu de les Formigues
Tres dels ocupants van patir lesions de diversa consideració
Ariadna Gombau
Set tripulants van ser rescatats ahir al vespre després que l’embarcació de 14 metres en què viatjaven topés amb unes roques al freu de les Formigues, a Palamós. Tres dels ocupants van resultar ferits i van ser traslladats a l’Hospital de Palamós. El 112 va rebre l’avís a les 22.11 hores.
Segons fonts dels Bombers, després de l’impacte, l’embarcació va quedar afectada i va començar a enfonsar-se. Els set ocupants van poder inflar el bot salvavides i abandonar la barca abans de ser rescatats pels serveis d’emergències, amb el suport de Salvament Marítim.
En arribar al lloc dels fets, els equips de rescat van evacuar els set tripulants fins al port de Palamós. Quatre van resultar il·lesos, mentre que els altres tres van patir afectacions de diversa consideració i van ser derivats a l’Hospital de Palamós per rebre assistència mèdica. Dos presentaven lesions lleus, mentre que el tercer, que havia patit un traumatisme de més consideració, estava pendent que el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) en determinés la gravetat.
Pel que fa a l’embarcació, va quedar a la zona després de l’accident. Els serveis d’emergències la van assegurar tant com va ser possible i van fer les comprovacions corresponents. La retirada de l’embarcació queda pendent.
En l’operatiu de rescat hi van participar quatre dotacions dels Bombers, el GRAE subaquàtic, Salvament Marítim i el SEM, que van treballar conjuntament per posar els set tripulants fora de perill.
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