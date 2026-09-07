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L'ús del bus llançadora gratuït entre Calonge i Sant Antoni creix un 40% aquest estiu

Un total de 2.748 viatgers han utilitzat aquest servei entre el 15 de juliol i el 31 d’agost

L'ús del bus llançadora entre Calonge i Sant Antoni ha crescut significativament aquest estiu.

L'ús del bus llançadora entre Calonge i Sant Antoni ha crescut significativament aquest estiu. / Ajuntament de Calonge i Sant Antoni

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Redacció

Redacció

Calonge i Sant Antoni

El passat 31 d’agost va finalitzar el servei de bus llançadora gratuït que havia unit cada tarda, des del 15 de juliol, Sant Antoni amb Calonge. En total, 2.748 persones usuàries van utilitzar el bus, un 39,4% més en comparació amb les 1.971 del 2025, i un 118% més respecte a les 1.260 de la primera edició, ara fa dos anys. Es tracta del tercer any d'aquesta iniciativa de l’Ajuntament de Calonge i Sant Antoni, operada per l’empresa Moventis.

Aquest estiu s'havia ampliat quatre dies més el servei respecte el 2025 i repetia les parades i horaris de l’any passat. Cada hora punta, de sis a nou, el recorregut començava a la plaça Catalunya de Sant Antoni i feia parada a una desena de punts, sent el més destacat el centre de Calonge, poble de llibres. A més, també feia parada a les principals zones d’allotjaments turístics del municipi. La franja horària amb més afluència de gent ha estat de sis a set de la tarda, amb 931 dels 2.748 viatges, mentre que, per mesos, el juliol n’ha registrat 749 i l’agost, 1.999.

Amb l’oferta d’aquest servei, l’Ajuntament té la intenció d’acostar a Calonge aquells turistes i residents que habitualment passen l’estiu a Sant Antoni. El regidor de Turisme i Mobilitat, Albert Ros, ha declarat que "el balanç és molt positiu, ja que any rere any augmenta l’ús d’aquest servei i això demostra que respon a una necessitat real de connectar Sant Antoni amb Calonge. A més, contribueix a descongestionar el trànsit i a fomentar una mobilitat més sostenible entre tots els que passem l’estiu al municipi".

El gerent de Moventis Sarfa, Christian Busquets, ha destacat que "la consolidació del servei durant aquests tres anys confirma l’encert d’apostar per solucions de mobilitat adaptades a la realitat de cada municipi, facilitant l’accés al transport públic i afavorint nous hàbits de desplaçament que contribueixen a reforçar la cohesió i el dinamisme del territori".

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El servei de bus gratuït s'ha inclòs com una ampliació d'expedicions parcials de les línies 41 i 42 durant els mesos d'estiu, amb l’objectiu de millorar les connexions entre el terme municipal de Calonge i Sant Antoni i Palamós, a causa de l’augment de la demanda en aquesta època de l’any.

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L'ús del bus llançadora gratuït entre Calonge i Sant Antoni creix un 40% aquest estiu

L'ús del bus llançadora gratuït entre Calonge i Sant Antoni creix un 40% aquest estiu
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