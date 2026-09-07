CSIF amenaça l'Ajuntament de Palamós d'anar als tribunals per l'incompliment de sentències judicials
El sindicat també ha començat a presentar denúncies per la difusió de dades personals de policies en expedients administratius
El conflicte entre l’Ajuntament de Palamós i la seva Policia Local puja de nivell. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha registrat un requeriment sindical davant del consistori i ha començat a presentar denúncies davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) després que l’Ajuntament no hagi executat, segons denuncia el sindicat, les sentències fermes que reconeixen determinats complements salarials durant les vacances i els permisos.
A més, denuncien que el consistori ha difós informació personal i processal de diversos agents. Segons el sindicat, l’Ajuntament va enviar de forma "massiva" als policies notificacions administratives que incloïen íntegrament un informe jurídic extern en què apareixen els noms i cognoms de sis agents, juntament amb informació sobre la situació processal de la plantilla. Afirmen que el document assenyala "expressament" a dos policies als quals el consistori nega el pagament dels complements reclamats.
Per a CSIF, aquesta actuació suposa una "exposició innecessària" de les dades personals dels treballadors i consideren que podria vulnerar els principis de minimització de dades i confidencialitat establerts en la normativa de protecció de dades. Per aquest motiu, els agents afectats han començat a formalitzar denúncies individuals davant l’APDCAT. "No es pot convertir una reclamació laboral en una exposició pública dels policies afectats, ni utilitzar informes interns per assenyalar nominalment treballadors davant de la resta de la plantilla. L’Ajuntament ha de rectificar immediatament aquesta pràctica", reclama CSIF.
El sindicat demana l'aplicació de les sentències
Respecte al compliment de les resolucions judicials, CSIF exigeix a l’Ajuntament que aboni els complements retributius reconeguts per sentències fermes de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
El sindicat afirma que la notificació municipal sobre la reclamació dels complements de nocturnitat i festivitat durant les vacances, els permisos i la incapacitat temporal no reconeix actualment el pagament dels endarreriments reclamats, que poden arribar als quatre darrers anys. L’Ajuntament argumenta que està pendent d'una nova valoració dels llocs de treball i una adequació de l’estructura retributiva de la Policia Local.
Al mateix temps, el consistori sí que preveu que aquests complements s’integrin en la retribució ordinària en el futur, una vegada s’aprovi la nova estructura salarial. Tanmateix, aquesta decisió no suposa el reconeixement ni el pagament de les quantitats endarrerides reclamades pels agents.
Per a CSIF, utilitzar una futura reorganització salarial per retardar el compliment de resolucions judicials fermes resulta "jurídicament inadmissible". "Una sentència ferma no pot quedar aparcada perquè l’Ajuntament estigui revisant la seva estructura salarial. Les resolucions judicials s’han de complir i els treballadors no poden continuar esperant indefinidament per cobrar unes quantitats que reclamen a l’empara de decisions judicials fermes", assenyala el sindicat.
CSIF amenaça l’Ajuntament amb la via penal
El requeriment registrat per CSIF reclama el cessament immediat de la difusió de dades personals, la rectificació de les pràctiques denunciades i l’abonament dels complements retributius reconeguts judicialment.
El sindicat adverteix que, una vegada transcorregut el termini de 10 dies atorgat en el requeriment, acudirà a la via contenciosa administrativa si l’Ajuntament no rectifica la seva actuació. Així mateix, CSIF anuncia que estudiarà i iniciarà la via penal davant la possible existència de responsabilitats per prevaricació administrativa i malversació de fons públics, en relació amb els costos que, a parer del sindicat, està generant el retard en l’execució de les resolucions.
Segons el sindicat, el conflicte afecta també altres membres de la plantilla. Afirmen que el mateix informe jurídic incorporat a l’expedient municipal sosté que les sentències afecten directament els policies que van ser part demandant i que no s’estenen automàticament al conjunt de la plantilla, tot i que altres agents podrien beneficiar-se’n si presenten les seves pròpies reclamacions.
CSIF considera que aquesta situació està generant una "incertesa innecessària" entre els agents i reclama a l’Ajuntament una solució que posi fi al conflicte, executi les resolucions judicials i garanteixi el respecte als drets dels treballadors. El sindicat exigeix al consistori que deixi de dilatar el compliment de les sentències, respecti la confidencialitat dels seus policies i pagui el que correspongui. "Els drets reconeguts pels tribunals no poden quedar sotmesos a més esperes ni a noves excuses administratives", afirma CSIF.
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