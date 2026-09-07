Traslladada una persona a l’Hospital de Palamós després d'una col·lisió a la Bisbal
L’accident ha tingut lloc al carrer de l’Aigüeta a la capital baix-empordanesa i ha implicat tres persones, dues de les quals han resultat il·leses
Dues persones han resultat il·leses i una tercera ha quedat ferida aquest dilluns al migdia en una col·lisió entre dos vehicles a la Bisbal d’Empordà.
L’accident s’ha produït als volts de la una del migdia al carrer de l’Aigüeta, a l’altura del número 92. Els serveis d’emergències han rebut l’avís a les 13.14 hores i s’han desplaçat fins al punt de l’accident.
En total, tot i que tres persones s’han vist implicades en la topada entre els dos vehicles, una sola ha necessitat l’assistència del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que l’ha traslladat fins a l’Hospital de Palamós per rebre més atenció mèdica.
Fins al lloc dels fets també s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers de la Generalitat que, conjuntament amb tots els efectius dels serveis d'emergències presents, han atès les persones implicades.
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