L’Ajuntament de Palamós nega que vulgui endarrerir el pagament als policies i defensa la via judicial
El sindicat CSIF havia amenaçat el consistori d'anar als tribunals per l'incompliment de sentències judicials
L’Ajuntament de Palamós ha sortit al pas de les acusacions del sindicat policial CSIF i defensa que va actuar dins dels mecanismes legals tant en la gestió de les dades dels agents com en l’execució de les sentències sobre els complements salarials. El consistori admet que en un informe hi constaven noms d’afectats, però remarca que es va compartir en un àmbit restringit, i nega que la via judicial tingui una voluntat dilatòria.
CSIF va registrar aquest dilluns un requeriment sindical davant l’Ajuntament i va anunciar que havia començat a presentar denúncies davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) després que el consistori no hagi executat, segons denuncia el sindicat, les sentències fermes que reconeixen determinats complements salarials durant les vacances i els permisos. A més, denunciaven que el consistori havia difós informació personal i processal de diversos agents.
Sobre les acusacions d’incomplir les resolucions judicials o d’endarrerir-ne l’execució, el consistori ho nega i sosté que precisament ha recorregut de nou a la via judicial per determinar quina és la quantitat exacta que correspon cobrar a cada agent.
L’Ajuntament argumenta que les quanties són objecte de controvèrsia i que plantejar aquest incident judicial és una via legal i necessària per aclarir-les. En aquest sentit, defensa que no es tracta d’una maniobra dilatòria, sinó d’un mecanisme per garantir que l’abonament es faci correctament i salvaguardar els recursos públics.
Pel que fa a la possible vulneració de la normativa de protecció de dades, l’Ajuntament de Palamós explica que va respondre a una petició formulada per la pràctica totalitat dels membres de la Policia Local i que, en la resposta, va adjuntar un informe sobre els sis casos en què ja havia recaigut sentència.
El consistori admet que en aquest document hi constaven el nom i un cognom de les persones afectades, però remarca que la informació es va facilitar en un entorn restringit i no de manera pública o massiva. Segons defensa, l’objectiu era fonamentar millor la resolució i es va considerar que els agents destinataris ja coneixien tant les sentències com la identitat dels companys afectats. Tot i això, l’Ajuntament assegura que valorarà si cal comunicar l’incident a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
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