El Govern promou la construcció d'una planta de biogàs a Monells
El Govern vol assolir en quatre anys una producció anual de 2 terawatts de biogàs, l’equivalent al 7 % del consum de gas a Catalunya
Jan Margarolas
El Govern va presentar ahir a Constantí la nova planta experimental de biogàs, que servirà per recuperar part dels residus orgànics procedents de les explotacions ramaderes de la zona. Aquesta, juntament amb la planta projectada a Monells (Baix Empordà), vol promoure la recerca sobre aquest sector i acostar Catalunya a l’objectiu de consum de gas combustible fixat per al 2030.
Totes dues plantes de biogàs, la de Constantí i la de Monells, formen part del full de ruta plantejat per la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat sobre la producció i el consum, per part de les mateixes explotacions ramaderes, dels productes generats a partir de residus orgànics. L’objectiu governamental és arribar a produir fins a 2 terawatts (TW) anuals de biogàs d’aquí a quatre anys, una quantitat equivalent al 7% del consum català de gas.
Dos nous centres
La planta experimental de biogàsde Constantí, que serà alhora productora i espai per a la recerca d’aquesta tecnologia, serà la primera d’aquest tipus a l’Estat gestionada per un institut públic de recerca i, al mateix temps, integrat en l’activitat d’una explotació ramadera.
L’estudi tindrà, per tant, un paper central en el seu funcionament, amb l’objectiu de millorar tant la producció de biogàs com l’aprofitament de l’aigua. A més, la instal·lació permetrà desenvolupar projectes pilot que serien difícils d’implementar en una planta convencional. Així ho ha explicat Rosa Altisent, directora general d’Agricultura i Ramaderia.
L’objectiu de la planta de Constantí és investigar aquesta tecnologia, que transforma les dejeccions ramaderes en biogàs, fertilitzants i aigua tractada, fet que permet convertir un residu en energia i productes per al sector primari. L’equipament es nodrirà de més de 5.200 tones anuals de matèria orgànica procedents d’explotacions porcines i avícoles properes, i l’energia produïda servirà tant per a aquestes granges com per al funcionament de la mateixa planta.
El biogàs produït tindrà un cabal anual de 96.000 normo metres cúbics (Nm³), equivalent a 58.000 litres de gasoil o a l’energia consumida anualment per unes 165 llars. “És una planta petita, però escalable”, ha destacat August Bonmatí, responsable del programa de sostenibilitat en biosistemes de l’IRTA, centre que depèn de la Conselleria d’Agricultura.
La tecnologia experimental
El centre funcionarà de la manera següent: la matèria orgànica es barrejarà en un tanc d’alimentació i posteriorment es traslladarà al digestor, el centre de la planta, on es produirà un procés natural en què uns bacteris descomponen la matèria i generen biogàs i digestat, a una temperatura controlada de 37 °C. El biogàs generat es condueix a una caldera per escalfar una nau de la granja, mentre que una altra part es destina a mantenir la temperatura necessària al digestor.
Un cop generat el digestat, passa per un separador que el divideix en dues fraccions: una de sòlida i una altra de líquida. La fracció sòlida es porta al femer, on rep un tractament que permet transformar-la en fertilitzant orgànic; la fracció líquida s’emmagatzema en una bassa coberta i se sotmet a un procés de decantació. Els sediments resultants tornen al femer, mentre que el líquid continua fins a un mòdul de tractament on es converteix en aigua apta per a tasques de neteja i reg.
“Al final del tractament tindrem tres productes: el biogàs, el fertilitzant orgànic i l’aigua recuperada”, ha explicat Altisent, que ha valorat aquesta tecnologia com una eina “per generar energia renovable que permet seguir l’estratègia de país i ser més autosuficients en la reutilització orgànica”.
Aquest pla busca incrementar el nombre d’instal·lacions d’aquestes característiques amb l’objectiu de “fomentar l’ús i el consum de bioproductes i reforçar el teixit productiu per afavorir les empreses basades en la bioeconomia”.
Projecte a Monells
En aquesta estratègia també s’ha activat la planta de l’IRTA a Monells, al Baix Empordà, amb un funcionament més “tradicional” que la de Constantí, en paraules del director del centre, Josep Tuset. A Monells s'opta per utilitzar una bassa ja existent, destinada als residus orgànics de les explotacions ramaderes, cobrir-la i convertir-la en una fàbrica de biogàs de menor cost i autosuficient. Tots dos models són “compatibles i complementaris” per a l’IRTA, ja que permeten “gestionar els residus i convertir-los en recursos molt valuosos per al sector”, ha assegurat Tuset.
Així, de cara a l’any 2030, l’objectiu és assolir una producció anual de 2 TW de biogàs, cosa que equivaldria a gestionar uns 4 milions de tones de dejeccions ramaderes i permetria arribar al 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Així mateix, també es pretén impulsar la gestió del digestat per augmentar la producció pròpia de fertilitzants i reduir-ne les importacions, especialment en un context en què el preu s’ha incrementat considerablement a causa de la situació geopolítica internacional.
Per impulsar la construcció de plantes a escala industrial, el Govern va publicar el 2024 una convocatòria dotada amb 46 milions d’euros per concedir subvencions. La convocatòria va rebre propostes de projectes valorats en 61 milions d’euros. Aquest any s’ha fet una nova convocatòria, per valor de 25 milions d’euros, que “prioritza l’arrelament al territori i l’equilibri amb el sector agrari”, ha explicat Altisent. Per aquest motiu, la convocatòria incorpora tres criteris: prioritzar les instal·lacions promogudes per associacions de ramaders, limitar-ne la capacitat a un màxim de 150.000 tones de matèria orgànica a l’any i establir que aquesta procedeixi d’un radi màxim de 35 quilòmetres.
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