Festa Major de Romanyà: Concert de piano de Yoko Suzuki i actuació de La Principal de Banyoles
Romanyà de la Selva celebra la seva Festa Major els dies 12 i 13 de setembre, recuperant el concert de Yoko Suzuki, cancel·lat el juliol per l'incendi de les Gavarres
Un any més l’Àrea de Festes de l’Ajuntament de Santa Cristina organitza, conjuntament, amb l’Associació de veïns de Romanyà de la Selva la Festa Major d’aquest veïnat de Santa Cristina d’Aro. Les activitats relatives a la festa es faran els dies 12 i 13 de setembre, com és habitual, el segon cap de setmana de setembre.
Al dissabte 12 es donarà el tret de sortida amb un sopar popular a la plaça de l’Església. Aquesta activitat, organitzada per l’Associació de veïns, i que aquest any arribarà a la sisena edició, està oberta a tothom. Per participar-hi només cal portar el sopar i les begudes ja que l’Ajuntament aportarà taules i cadires per a tothom, i l’associació oferirà el vi.
La jornada festiva forta, el diumenge 13, començarà a primera hora, a 2/4 de 9 del matí al Coll de can Llac, per realitzar la ruta guiada de senderisme que porta per nom Gavarres – Font Josepa, pensada per a majors de dotze anys. A les 12 del migdia, a l’església de Sant Martí de Romanyà, tindrà lloc un solemne ofici amb acompanyament de la cobla La Principal de Banyoles. Seguidament, a la plaça de l’Església, la cobla interpretarà mitja audició de sardanes i l’Ajuntament oferirà un aperitiu per a tots els assistents.
El plat fort, la cloenda del diumenge a la tarda, serà el concert de luxe a càrrec de Yoko Suzuki. Aquesta concertista de piano amb projecció internacional, ha escollit un repertori basat en obres cèlebres de compositors com Isaac Albéniz, barrejat amb composicions de la mateixa concertista. La japonesa tenia previst fer un concert al mateix indret el passat 5 de juliol, però es va haver de cancel·lar arran de l'incendi de les Gavarres.
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