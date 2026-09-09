La Fira de Brocanters i la trobada de vehicles clàssics ompliran la Bisbal coincidint amb la Diada
La Bisbal d’Empordà acollirà 24 expositors d'antiguitats i joguines en una jornada que també inclourà la tretzena edició de la popular Jornada del Vermut amb quatre establiments locals
La Bisbal d’Empordà celebrarà aquest divendres, 11 de setembre, la XXXVIII Fira de Brocanters, Col·leccionisme i Joguines. La jornada reunirà 24 expositors amb antiguitats, objectes de brocanteria, peces de col·leccionisme i joguines.
La programació es completarà amb diverses activitats. Durant el matí també se celebrarà la XIII Jornada del Vermut, en què quatre establiments: l’Hotel Mar de Tasmània, el restaurant l’Escut, la pastisseria Font i el Frankfurt Castell, que oferiran una tapa i vermut servit amb sifó.
El passeig Marimon Asprer també acollirà la trobada de vehicles clàssics i esportius, que ja compta amb més de 125 vehicles inscrits de diferents èpoques. En el marc dels 50 anys del Volkswagen Golf, l’activitat dedicarà un espai a aquest model, amb la presència de les diferents generacions.
La jornada inclourà, finalment, una visita guiada pel nucli antic i el Castell Palau de la Bisbal, com una de les activitats complementàries de la programació del dia 11 al municipi, coincidint amb la Diada.
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