Junts denuncia la passivitat davant del mal estat de l’aigua de la platja de Sant Pol
El partit ha instat l'Agència Catalana de l'Aigua i el Departament de Salut a iniciar una investigació arran de la detecció d'E. coli per sobre dels nivells permesos en aquesta zona
Junts ha reclamat investigar l’estat de l’aigua de la platja de Sant Pol i determinar l’origen dels episodis de contaminació detectats aquest estiu. El regidor de Junts a l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, Toni Carrión, ha iniciat tres actuacions davant l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), el Departament de Salut i el mateix consistori per demanar explicacions i nous controls.
Segons els denunciants, "diversos banyistes han alertat durant setmanes del mal estat aparent de l’aigua, que ha presentat tonalitats marronoses i verdoses i un aspecte tèrbol". També asseguren que alguns usuaris han relacionat aquesta situació amb episodis de gastroenteritis i altres símptomes de malestar. Segons Junts, l’Ajuntament va atribuir inicialment el fenomen a la reacció d’unes algues. Posteriorment, el regidor Josep Saballs hauria apuntat també a possibles vessaments d’un particular a la riera de Sant Pol i a les embarcacions fondejades a la zona.
Per iniciativa veïnal, el 24 d’agost es va analitzar l’aigua de la zona de bany. Segons els resultats del laboratori, s’hi va detectar E. coli (una bactèria que es troba habitualment a la femta) en una concentració tres vegades superior als valors recomanats per la normativa europea i espanyola. Tot i que aquesta anàlisi no substitueix els controls oficials, Junts considera que els resultats, juntament amb l’aspecte de l’aigua i els testimonis dels banyistes, justifiquen una investigació per determinar l’origen del problema.
Carrión ha demanat a l’ACA que faci nous controls en diferents punts de la platja i investigui possibles abocaments o problemes de sanejament. Al Departament de Salut, li reclama informació sobre si es va valorar el risc per als banyistes i per què no es va restringir el bany. Finalment, a l’Ajuntament, li demana els informes, analítiques i comunicacions amb les administracions competents, així com explicacions sobre les causes atribuïdes al fenomen.
Junts reclama que abans de la temporada de bany de 2027 s’estableixi un protocol específic de vigilància reforçada a la platja de Sant Pol, amb més controls dels punts potencialment problemàtics i informació pública clara sobre la qualitat de l’aigua.
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