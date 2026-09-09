Neixen les primeres 27 cries de tortuga careta del niu detectat a l'Estartit a principis d'estiu
En total es van recollir 71 ous i es preveu que la resta comencin a sortir al llarg dels propers tres dies
Aquest dimarts a la nit han començat a néixer les primeres cries de l'únic niu de tortuga careta (caretta caretta) detectat a Catalunya i que es va trobar a principis d'estiu a l'Estartit. En concret han nascut 27 exemplars i s'espera que la resta -es van recollir 71 ous- ho facin al llarg dels propers tres dies. Les cries han emergit de manera natural després de prop de dos mesos d'incubació sota la supervisió dels equips tècnics encarregats del seguiment del niu. El dispositiu de seguiment i vigilància es mantindrà durant els propers dies fins a assegurar que la resta de cries de tortuga careta hagin nascut amb seguretat, ja que es tracta d'una fase especialment delicada del cicle vital de l'animal.
El niu es va localitzar a principis de temporada a pocs metres de la línia de mar i, seguint els protocols establerts, es va traslladar a una zona més segura i arrecerada de la mateixa platja per garantir-ne la viabilitat. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, el centre BETA de la Universitat de Vic (UVic-UCC) i la Fundació CRAM van coordinar l'actuació, amb la col·laboració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter per tenir cura de la posta.
Aquest niu, amb 71 ous, ha estat monitorat des de l'inici i el naixement de les primeres 27 tortugues representa una fita positiva dins del procés reproductiu, perquè confirma la importància de les mesures de protecció adoptades per afavorir l'èxit de la incubació.
Cal tenir en compte que la tortuga careta ha modificat els seus patrons reproductius durant les darreres dècades. Si tradicionalment les postes es concentraven a l'est del mar Mediterrani, l'augment de la temperatura de l'aigua i de la sorra ha afavorit l'aparició de nous punts de nidificació a la Mediterrània occidental, incloses les platges catalanes.
En aquest sentit, l'Estartit s'ha consolidat en els darrers anys com un dels punts de referència per a la nidificació de l’espècie a Catalunya. La localització d’aquest niu reforça una tendència a l’alça observada els últims anys, marcada per l’increment del nombre de postes i de cries nascudes al litoral català, un fenomen estretament vinculat als efectes del canvi climàtic sobre les espècies marines.
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