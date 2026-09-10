El Consell Comarcal del Baix Empordà analitza amb els cossos d'emergència la gestió de l'incendi de les Gavarres
La trobada permet identificar punts de millora en l'operatiu de l'incendi i obrir la mirada cap a la següent fase de restauració de les zones afectades
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha reunit sobre el terreny prop d’una trentena de responsables tècnics dels cossos, serveis, entitats i administracions que van participar en la gestió de l’incendi de les Gavarres, dos mesos després de l’emergència. La jornada ha servit per analitzar l’operatiu, extreure’n aprenentatges i abordar les actuacions necessàries per a la recuperació del massís.
La trobada ha comptat amb representants de Bombers, Agents Rurals, Mossos d’Esquadra, Protecció Civil, Boscos de la Generalitat, ADF i SEM, així com del Consorci de les Gavarres, la Diputació de Girona, diferents consells comarcals i institucions locals. També hi han participat responsables dels comandaments territorials i operatius dels cossos que van intervenir durant l’incendi.
La jornada s’ha centrat en una visita als punts més significatius de la zona afectada, que ha permès als responsables tornar als escenaris on es van prendre algunes de les decisions més rellevants durant l’emergència. Durant el recorregut s’ha reconstruït l’evolució del foc i s’han repassat les actuacions adoptades, així com la coordinació entre els diferents organismes.
La sessió, de caràcter estrictament tècnic i operatiu, ha servit per posar en comú els punts forts de l’operatiu i identificar aspectes de millora davant de futures emergències. A més, la trobada també ha posat el focus en la fase posterior a l’incendi, pensant ja en la següent fase de restauració de les zones afectades, i debatent sobre la recuperació forestal i les mesures per augmentar la resiliència de les Gavarres davant de futurs grans incendis.
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