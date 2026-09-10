La Liada per les Gavarres: jornada solidària a la Bisbal aquest 11 de setembre en suport a les ADF
La jornada culminarà a partir de les 20 h amb els concerts d'El Frenillo de Gauguin, Mazoni, Cloe Riembau, Miquel Abras, Fetus, Orquestra Di-Versiones i Gea
La Bisbal d’Empordà acollirà aquest divendres 11 de setembre bona part de les activitats de La Liada per les Gavarres, una gran jornada solidària nascuda arran de l’incendi que va afectar el massís de les Gavarres a principis de juliol. La iniciativa ha aconseguit mobilitzar una vintena d’entitats del territori i destinarà íntegrament la recaptació a l’ADF Les Gavarres.
La resposta a la convocatòria ja s’ha fet evident amb la caminada solidària, que ha exhaurit les inscripcions. Més d’un miler de persones participaran en un recorregut de 6,4 quilòmetres per la zona afectada per l’incendi, amb sortida a les 8.30 h des de Sant Pol. Després de la caminada, la programació continuarà a la Bisbal. A les 11.30 h, l’espai Tretze 15 acollirà un vermut musical gratuït amb Reykjavic i Lídia Lobato. A les 13.30 h hi haurà una arrossada electrònica amb Costa Beats i Pulse, amb un preu de 15 euros. A partir de les 17 h, el passeig acollirà una exposició i tallers amb serveis d’emergències, Sitra i Pintacares. Una xaranga conduirà posteriorment la jornada des del passeig fins al Pavelló Firal.
Concerts al Pavelló Firal
La jornada culminarà a partir de les 20 h amb una programació de concerts al Pavelló Firal. Hi actuaran El Frenillo de Gauguin, Mazoni, Cloe Riembau, Miquel Abras, Fetus, Orquestra Di-Versiones i Gea. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir anticipadament a través d’Athletiks.
La Liada per les Gavarres va néixer el mateix dia de l’incendi, a partir d’una iniciativa de la Penya Blaugrana de Monells, a la qual es va sumar la Colla Sense Vàlvules de Corçà. A partir d’aquí, el projecte ha anat incorporant entitats de diferents municipis amb l’objectiu comú de donar suport a les Gavarres. Actualment, la iniciativa compta amb la implicació d’una vintena d’entitats, entre les quals hi ha els Dracs de la Bisbal, els Geganters de la Bisbal, Les Trapelles, la Penya de la Ratafia, Els Voltors, l’Associació de Veïns i Veïnes El Convent, els Senglars de Cruïlles, Monells Agrupació Esportiva, els Butrulls de les Gavarres i BTT Òlibes.
L’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà col·labora en la iniciativa, juntament amb els ajuntaments de Corçà i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, els Bombers i diverses empreses del territori. Tota la recaptació de la jornada es destinarà íntegrament a l’ADF Les Gavarres, amb l’objectiu de contribuir a recuperar el material malmès durant l’incendi i reforçar els recursos destinats a la prevenció i la primera intervenció al massís.
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