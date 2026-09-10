Torroella reclama més suport davant les problemàtiques socials que assumeix la Policia Local
La celebració de la Diada de la Policia Local va posar en valor la feina del cos i va servir per reclamar més eines i coordinació
La Policia Local de Torroella de Montgrí i l’Estartit va celebrar dimecres la seva diada, un acte que va servir per reconèixer la tasca dels agents i d’altres professionals de la seguretat, però també perquè l’alcalde, Jordi Colomí, reclamés més suport de les administracions davant l’augment de problemàtiques socials, sanitàries i judicials que acaben assumint els cossos policials.
Colomí va advertir que la Policia Local es trobava cada vegada més sovint davant de situacions vinculades a les drogodependències, les addiccions, els trastorns de salut mental o episodis de violència, problemes que, segons va defensar, sobrepassaven les competències estrictament policials.
L’alcalde va remarcar que aquests fenòmens requerien «intervencions permanents, coordinades i sostingudes en el temps» i va reclamar un compromís més gran de les administracions que disposaven de les competències i els recursos per abordar-los. «La nostra policia no pot ser l’únic mur de contenció davant problemes que són socials, sanitaris, judicials i comunitaris», va afirmar.
Segons Colomí, la falta d’una resposta suficient davant aquestes situacions acabava tenint conseqüències tant per a la ciutadania com per als mateixos cossos de seguretat i podia deteriorar la confiança en les institucions. En aquest sentit, va explicar que havia adreçat escrits als responsables dels àmbits judicial i sanitari per reclamar més implicació i una actuació coordinada.
«Necessitem més eines, més coordinació i més compromís per part de qui té competències i recursos per actuar. I ho reclamem amb respecte, però amb fermesa», va assegurar l’alcalde.
Colomí va situar, però, aquesta reivindicació en un context de millora sostinguda dels indicadors de seguretat del municipi. Va destacar la feina desenvolupada per la Policia Local, la coordinació amb la resta de cossos policials i les inversions fetes els darrers anys per reforçar els serveis de seguretat.
Reconeixement als agents
La Diada de la Policia Local va servir també per distingir membres del cos i professionals d’altres cossos policials que havien destacat per la seva dedicació, professionalitat, esperit de servei, col·laboració institucional o per haver protagonitzat actuacions especialment meritòries.
L’acte va estar presidit per l’alcalde i va comptar amb el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Martinoy; el cap de la Policia Local, Antoni Carrera, i el cap de l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra de la Bisbal d’Empordà, el sotsinspector Martí Pons. La cerimònia va ser conduïda per Martina Baguer, l’agent més jove del cos.
També hi van assistir el president de l’EMD de l’Estartit, Genís Dalmau, i agents del GEAS de la Guàrdia Civil de l’Estartit. Un d’aquests últims va ser distingit per una actuació rellevant que havia protagonitzat durant l’estiu.
Durant les intervencions, tant Colomí com Carrera van posar en valor la feina que desenvolupava la Policia Local i van agrair a la plantilla l’esforç, la professionalitat i el treball en equip. En començar el seu parlament, Carrera també va tenir un record per a l’agent jubilat Joaquim Bodro, traspassat recentment, segons informa l'ajuntament.
Per la seva banda, Martinoy va presentar el balanç dels serveis i actuacions realitzats durant l’any, que, segons el consistori, mostrava una evolució positiva dels principals indicadors de seguretat al municipi.
La celebració es va tancar amb un reconeixement sorpresa dels agents al seu cap, Antoni Carrera, de qui van destacar la professionalitat, la capacitat de tracte, l’empatia i el lideratge durant els prop de dos anys que portava al càrrec. Finalment, agents i autoritats van fer-se una fotografia de família al pati de Can Quintana.
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