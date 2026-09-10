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El vent fa caure una espelma i provoca un incendi en una ermita de Platja d'Aro

El foc, que s’ha declarat de matinada a Santa Maria de Vallvanera, ha afectat mobiliari

Un bomber a l'interior de l'ermita després de l'incendi a Platja d'Aro.

Un bomber a l'interior de l'ermita després de l'incendi a Platja d'Aro. / Cedida

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Eva Batlle

Eva Batlle

Platja d'Aro

Una espelma encesa que hauria caigut per culpa del vent és la causa més probable d’un incendi que s’ha declarat aquest dijous de matinada a l’ermita de Santa Maria de Vallvanera, situada a la zona del Mas Nou de Platja d’Aro.

L’avís ha mobilitzat els Bombers de la Generalitat i la Policia Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro i S’Agaró. Els Bombers hi han desplaçat quatre dotacions.

Quan els efectius d’emergències han arribat a l’ermita, s’han trobat un foc de poca intensitat i han pogut sufocar ràpidament les flames abans que es propaguessin per l’edifici, indiquen els Bombers.

L’incendi ha afectat part del mobiliari i diverses peces de fusta de l’interior de la capella, però no ha provocat danys de més consideració.

Tot apunta que l’origen del foc ha estat una espelma encesa que ha acabat caient a causa del vent, apunten fonts policials. La particular configuració de la capella pot haver facilitat l’entrada d’aire, ja que l’edifici està tancat a la part frontal únicament amb una tanca de ferro, de manera que l’interior queda exposat a l’exterior.

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La ràpida intervenció dels serveis d’emergències ha evitat que les flames anessin a més. No hi ha hagut ferits ni altres afectacions personals.

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