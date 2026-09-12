Una barca amb onze persones xoca contra les roques a Calella de Palafrugell
Un navegant les ha auxiliat i les ha traslladat fins a la platja del Canadell, on han desembarcat sanes i estàlvies
Un navegant ha rescatat aquest dissabte onze persones que viatjaven en una embarcació que ha xocat contra unes roques i ha quedat encallada a la zona de la Punta dels Tres Pins, a Calella de Palafrugell.
L’alerta s’ha rebut cap a dos quarts de quatre de la tarda, després que un testimoni que navegava per la zona localitzés la barca accidentada. El mateix navegant ha ajudat les onze persones que hi havia a bord i les ha traslladat amb la seva embarcació fins a la platja del Canadell.
Totes elles han pogut desembarcar pel seu propi peu i es trobaven sanes i estàlvies.
Arran de l’avís, els Bombers de la Generalitat s’han activat i han accedit fins a la zona pel camí de ronda per comprovar l’estat de l’embarcació. Un cop al lloc, han constatat que la barca es trobava mig enfonsada i encallada entre les roques.
Segons les comprovacions, no hi havia risc de fuites, però serà necessari que una empresa especialitzada s’encarregui de reflotar i retirar l’embarcació.
Els Bombers informen que han donat per finalitzada la seva actuació i han deixat les gestions posteriors en mans dels Mossos d’Esquadra, que coordinaran les actuacions necessàries per retirar la barca.
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