L'Hospital de Palamós estudia com influeix el cicle menstrual en l'exercici físic
El SSIBE i el SERME impulsen GINEFIT per analitzar com les fluctuacions hormonals condicionen la motivació i el rendiment físic femení
Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) conjuntament amb el Servei de Rendiment i Medicina Esportiva (SERME), han posat en marxa GINEFIT, un nou projecte de recerca que busca investigar com el cicle menstrual influeix en l'exercici físic, i de quina manera.
SSIBE puntualitza la irregularitat de motivació i energia depenent de la fase del cicle menstrual, i que malgrat aquesta situació, la recerca en fisiologia de l'esport mai s'ha centrat excessivament en les dones, deixant dubtes de com poden aprofitar aquests canvis hormonals. Davant aquesta situació, l'estudi busca determinar si seguint un pla d'exercici adaptat a cada fase les participants aconsegueixen millorar la quantitat d'exercici realitzat, la satisfacció i la motivació amb l'esport, i els símptomes menstruals.
El SSIBE i el SERME plantegen GINEFIT com una recerca amb una durada de vuit mesos dividits en dues fases. En la primera, les participants registraran el cicle i l’activitat física que fan habitualment. En la segona, seguiran un pla d’exercici adaptat a les fases menstrual, fol·licular, ovulatòria i lútia, que podran fer a casa o en sessions presencials al SERME. L’estudi busca dones d’entre 18 i 40 anys residents al Baix Empordà, amb cicles regulars d’entre 25 i 35 dies i que no prenguin anticoncepció hormonal.
La investigadora principal és Laia Regincós Martí, del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del SSIBE, amb la col·laboració de Clara De la Torre Corona, del SERME.
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