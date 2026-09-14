Calonge i Sant Antoni tanca la temporada de platges amb rècord de banys adaptats
El servei “La platja a l’abast de tothom” ha ofert 1.319 banys assistits, la xifra més alta dels seus vint anys d’història
Els serveis de socorrisme han registrat 502 assistències mèdiques i onze rescats durant l’estiu
Calonge i Sant Antoni va tancar ahir la temporada de platges amb un rècord històric d’usuaris del servei de bany adaptat “La platja a l’abast de tothom”. En total, aquest estiu s’han ofert 1.319 banys assistits, 819 a particulars i 419 a grups de diferents entitats i associacions, una xifra que supera el que fins ara era el registre més alt dels vint anys de servei, els 1.079 banys del 2022.
El servei ha anat registrant diverses oscil·lacions en els darrers anys. El 2023 es van comptabilitzar 825 banys; el 2024, 1.011, i el 2025, 870. Però enguany, el canvi d’ubicació ha permès ampliar els dies de servei respecte de l’antic emplaçament, a Torre Valentina, que es va utilitzar fins al 2024, ja que en aquella zona, les condicions meteorològiques i del mar obligaven a deixar d’oferir el servei entre vint i trenta dies per temporada de mitjana.
En aquest espai adaptat situat a l’espigó Costa Brava disposa de vuit cadires amfíbies, una pèrgola per oferir ombra, una passarel·la amb un tram final de flexi passarel·la que arriba dins de l’aigua, una barana d’acer inoxidable que facilita l’entrada i sortida de manera autònoma, una dutxa adaptada i tres lavabos unisex, tots ells accessibles.
502 assistències mèdiques durant l’estiu
A més, segons les dades elaborada per Marsave, l’empresa adjudicatària del servei de socorrisme a les platges del municipi, durant aquesta temporada s’han registrat 502 assistències mèdiques, la majoria de caràcter lleu, mentre que vuit han requerit el trasllat a un centre sanitari per ser greus o molt greus.
Pel que fa als avisos preventius, el servei de socorrisme ha fet 1.827 intervencions. D’aquestes, 887 han estat per artefactes a la zona de bany, com pàdel surf, caiacs o windsurf, i 157 han estat relacionades amb pescadors. També s’han fet 31 ajudes a gent gran per sortir de l’aigua i onze rescats de persones que no en podien sortir per si mateixes.
Aquesta última xifra ha estat reduïda en comparació amb altres anys, en part per les bones condicions del mar durant aquest estiu i també per l’increment de les accions preventives. En total, se n’han fet 406 amb banyistes que es trobaven en situacions de risc potencial.
Sisena edició dels banys amb suport
La temporada també ha inclòs la sisena edició del projecte de banys amb suport de la regidoria de Serveis Socials, adreçat a persones grans en situació de vulnerabilitat, amb mobilitat reduïda o grau de dependència i sense xarxa social. El servei, que inclou transport adaptat des dels domicilis fins a la platja i la tornada a casa, ha realitzat 88 serveis i és gratuït per a les persones usuàries del SAD.
Quatre jornades d’esport inclusiu
Les platges també han acollit quatre jornades “Onades Inclusives”, una iniciativa de l’associació d’esport inclusiu SUPerando que ha comptat amb 80 persones i ha permès practicar surf i pàdel surf de manera accessible.
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