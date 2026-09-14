Els càmpings gironins debatran com integrar els robots i la intel·ligència artificial
La vuitena edició del Girocamping PRO reunirà el 23 de setembre a Castell d’Aro una quarantena d’empreses i presentarà un estudi de la UdG sobre l’impacte del sector fora de l’estiu
La incorporació de robots i sistemes d’intel·ligència artificial als càmpings i els reptes per captar i retenir treballadors centraran la vuitena edició del Girocamping PRO. La jornada professional se celebrarà el 23 de setembre a l’Espai Escoles Velles de Castell d’Aro i reunirà una quarantena d’empreses.
El congrés, organitzat per l’Associació de Càmpings de Girona, analitzarà els canvis que viu el sector davant la transformació tecnològica i les noves dinàmiques del mercat laboral. El programa inclourà ponències i taules rodones sobre talent jove, lideratge d’equips, intel·ligència artificial, robòtica i noves oportunitats de negoci.
Un dels debats abordarà les possibilitats d’utilitzar robots en les tasques de neteja i manteniment dels allotjaments. La taula comptarà amb la participació de professionals dels càmpings La Ballena Alegre i Cala Pola, així com d’experts en sistemes intel·ligents, robòtica i housekeeping. La sessió plantejarà fins a quin punt aquestes tecnologies ja poden donar suport als treballadors del sector.
La intel·ligència artificial també protagonitzarà una ponència a càrrec de Lluís Prats, investigador en turisme i director del Departament d’Organització i Gestió d’Empreses de la Universitat de Girona (UdG). La intervenció se centrarà en els reptes i les oportunitats que ofereix aquesta tecnologia per al turisme de càmping.
Un estudi sobre l’impacte fora de l’estiu
Durant la jornada es presentarà també un estudi elaborat conjuntament amb la Universitat de Girona sobre el perfil econòmic i social dels turistes de càmping. L’anàlisi, que exposarà la professora Anna Garriga, estudiarà l’impacte que genera aquesta activitat a les comarques gironines més enllà de la temporada d’estiu. La directora de l’Observatori del Treball i Model Productiu, Manuela Redondo, completarà aquesta radiografia amb dades sobre els principals reptes laborals del sector del càmping.
La dificultat per trobar professionals serà precisament un altre dels grans eixos del congrés. Representants d’empreses i de la UdG debatran sobre com atraure, motivar i retenir treballadors, així com sobre els nous models de lideratge. També s’hi analitzarà la visió que tenen els joves sobre el sector i les seves expectatives laborals.
El programa incorporarà, a més, una ponència sobre el creixement del turisme pet friendly i les oportunitats que representa l’augment de viatgers que es desplacen amb animals de companyia.
El Girocamping PRO donarà pas al vespre a la Nit dels Càmpings Gironins, que tindrà lloc a l’Hostal de La Gavina de S’Agaró. La vetllada reunirà empresaris, proveïdors i representants de les administracions i inclourà el lliurament dels reconeixements anuals de l’associació.
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