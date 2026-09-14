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L’Àrea Mutual i Privada inaugura una nova clínica dental a Palamós

El nou centre, situat al Carrer Major, ofereix serveis que inclouen des d'ortodòncia fins a cirugia oral

Imatges de la nova clínica dental de Palamós

Imatges de la nova clínica dental de Palamós

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Imatges de la nova clínica dental de Palamós / Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà

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Redacció

Redacció

L’Àrea Mutual i Privada amplia la seva oferta assistencial amb l’obertura d’una nova clínica dental, ubicada al Carrer Major, 14-16 de Palamós.

La clínica disposa de 110 m² i tres consultes i compta amb un equip multidisciplinari format per professionals amb especialització en diferents àrees de l’odontologia. El nou centre permetrà oferir una atenció integral i adaptada a les necessitats de cada pacient, des de la prevenció i el diagnòstic fins als tractaments més concrets.

Una cartera de serveis odontològics

El consultori dental ofereix serveis d’odontologia general, odontologia infantil, ortodòncia i tractament de la disfunció mandibular, implants dentals i cirurgia oral, gerontologia, pròtesis i estètica dental. A més, la clínica incorpora radiologia digital dental en 2D i 3D, una tecnologia que facilita el diagnòstic i la planificació dels tractaments odontològics, així com la possibilitat de realitzar tractaments amb sedació en aquells casos que ho requereixin.

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La clínica atén de dilluns a divendres, de 9 a 13 h i de 15 a 19 h.

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