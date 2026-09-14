Palafrugell organtiza activitats per fomentar desplaçaments segurs i sostenibles
Prop de 300 alumnes de sisè de primària participaran en sortides en bicicleta i la plaça de Can Mario acollirà un circuit de trànsit i seguretat viària
L'Ajuntament de Palafrugell i la Policia Local han organitzat una sèrie d'activitats per promoure una mobilitat més segura i sostenible amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat.
Prop de 300 alumnes de sisè de primària de les escoles de Palafrugell participaran durant la setmana en sortides en bicicleta acompanyats per agents de la Policia Local, que vetllaran per la seva seguretat durant el recorregut.
Les sortides tindran un recorregut de 10 quilòmetres des de la comissaria de la Policia Local de Palafrugell fins a la platja del Canadell, a Calella de Palafrugell, circulant per vies obertes al trànsit i pel tram de carril bici entre Palafrugell i Calella. En les bicicletades hi participaran alumnes de les escoles Carrilet, Barceló i Matas, Pi Verd, Torres Jonama, Sant Jordi i Vedruna, distribuïts al llarg de la setmana.
L’activitat compta amb la col·laboració de Cicles JK, que aporta bicicletes BTT i cascs de protecció, i de Fruites Forpas, que ofereix pomes, plàtans i aigua per a l’esmorzar dels infants a l’arribada a la platja.
A més, la plaça de Can Mario acollirà aquest dissabte un circuit de trànsit i seguretat viària, de 10 a 13 h i de 15 a 18 h, perquè infants i joves puguin practicar una mobilitat segura en un entorn lúdic i educatiu.
Durant la setmana, la Policia Local incidirà especialment en la pacificació de les zones escolars i de la zona centre. A més, dimarts 22 de setembre, coincidint amb el Dia Mundial Sense Cotxes, es pacificaran els accessos a les escoles i a la zona centre per fomentar desplaçaments més sostenibles, com anar en bicicleta, en patinet o, sobretot, caminar.
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