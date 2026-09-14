Torroella de Montgrí completa les darreres actuacions del pla de mobilitat sostenible
Els treballs inclouen l’adequació del Salt de l’Euga com a punt d’acollida al Parc Natural, la renovació de la senyalització dels carrils bici i la instal·lació de nous aparcabicicletes
L’Ajuntament de Torroella de Montgrí està executant les darreres actuacions del pla vinculat a la mobilitat sostenible i al Parc Natural. Concretament, aquests dies s’està adequant el Salt de l’Euga per convertir-lo en un punt de benvinguda i acollida al Parc Natural i, paral·lelament, es renova la senyalització de diversos carrils bici del municipi i s’hi instal·laran noves illes d’aparcabicicletes.
Aquestes actuacions formen part del pla de sostenibilitat turística, que segons l'Ajuntament aposta per avançar cap a una destinació més sostenible i de més qualitat mitjançant l’ecomobilitat, la millora de la xarxa d’itineraris del Parc Natural, el foment del reciclatge i la cooperació i el treball en xarxa.
Al Salt de l’Euga, a l’Estartit, s’hi està duent a terme una remodelació integral per dignificar l’espai i millorar-ne les condicions d’ús i d’acollida. Es tracta d’un dels principals punts d’accés i d’inici de diversos itineraris del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
El consistori considera que els treballs permetran millorar la funcionalitat, la seguretat i la integració paisatgística de l’espai. Al mateix temps, contribuiran a oferir una millor experiència als visitants i a facilitar un ús ordenat i responsable de l’entorn natural.
En paral·lel, l'Ajuntament ha adquirit 25 aparcabicicletes, cadascun amb capacitat per estacionar dues bicicletes. La instal·lació vol fomentar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i com a alternativa al vehicle privat, i reforçar la xarxa de mobilitat activa del municipi. Aquesta actuació es complementa amb la renovació de la senyalització horitzontal i vertical de la xarxa de carrils bici. El conjunt d’aquestes actuacions té un cost de poc més de 50.000 euros.
Segons l'Ajuntament, el pla de sostenibilitat turística ha impulsat durant gairebé sis anys la transformació del municipi en àmbits com la promoció turística, la sostenibilitat, la millora urbana i la qualitat dels serveis.
Dotat amb una inversió de 3,6 milions d’euros, el consistori afirma que ha permès desenvolupar una trentena de projectes agrupats en diversos programes d’actuació, destinats a reforçar la qualitat de l’espai públic, la mobilitat sostenible, la valorització del patrimoni natural i cultural i la competitivitat turística del municipi. Amb l’execució de les darreres intervencions, aquest 2026 es donaran per finalitzades totes les actuacions del pla.
- Marc Giró (51 anys), sobre el seu primer sou: «Vaig estar dos mesos sense menjar. M’ho vaig gastar tot en un Louis Vuitton»
- La Garrotxa demana 'frenar' el creixement de població perquè està 'al límit' i avisa de problemes d'infrahabitatge
- Una barca amb onze persones xoca contra les roques a Calella de Palafrugell
- Ángel Ortiz, el blanenc que vol ser alcalde de Còrdova
- Alumnes es queden sense transport escolar per 'haver triat la concertada
- Toni Pons estrena botiga al centre de Girona amb el doble de superfície
- Mor un motorista de Girona en un xoc amb un cotxe a l'N-260 a Fiscal, Osca
- La Sea Otter calcula a Girona un impacte de 40 milions