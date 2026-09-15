Calonge i la Fundació Josep Pla presenten una programació conjunta de cursos d'escriptura
La proposta conjunta combina propostes variades als dos municipis amb escriptors de trajectòria contrastada, i ofereix avantatges i descomptes específics per als usuaris regulars.
L’escola d’escriptura de Calonge, Poble de Llibres, i l’Aula de Lletres de Palafrugell de la Fundació Josep Pla han presentat una oferta formativa de sis cursos i tallers per al curs 2026-2027. La programació, sota el nom de “Territori d’escriptura 2026-2027”, es repartirà entre els dos municipis, amb tres propostes a Calonge i tres a Palafrugell, que combinen cursos de diverses sessions de dues hores amb tallers específics de tres hores en un sol dia, amb l’objectiu que el públic pugui tenir un tast de la pràctica literària d’un gènere concret. D’aquesta manera, la programació ofereix diverses possibilitats per acostar-se a la pràctica de l’escriptura, adaptades als interessos i la disponibilitat dels participants.
La programació inclou propostes de narrativa, poesia, estil i construcció de diàlegs, amb la participació de diversos autors del panorama literari català. A Palafrugell s’hi faran ‘Dilluns jo, dimarts jo, dimecres jo’, amb Cristina Masanés, durant els mesos d’octubre i novembre; ‘Diàlegs: quan i com’, amb Carlota Gurt, al febrer; i ‘Llegint escrivint poesia’, amb Roger Vilà, entre l’abril i el maig.
A Calonge, l’oferta inclou ‘Cirurgia estilística’, amb Jordi Puntí, al desembre; ‘De la idea al relat’, amb Maria Climent, al gener; i ‘Temptativa poètica’, amb Josep Pedrals, a l’abril.
“Una excel·lent notícia per a la cultura gironina”
El director de la Fundació Josep Pla, Francesc Montero, destaca “la varietat de propostes” i “la qualitat dels docents”, tots ells amb trajectòria literària contrastada. Segons Montero, la iniciativa permet “aprendre directament d’algunes de les veus més reconegudes del panorama literari català actual”.
L’alcalde de Calonge i Sant Antoni, Jordi Soler, assenyala que la col·laboració “ens permet ampliar l’oferta en una programació conjunta més completa” i subratlla que la iniciativa “té vocació comarcal” i vol donar resposta a una mancança de propostes d’aquest tipus al territori.
Per la seva banda, el president de la Diputació de Girona i de la Fundació Josep Pla, Miquel Noguer, considera que la iniciativa és “una excel·lent notícia per a la cultura gironina” i destaca que “reforça la cooperació entre municipis i amplia les oportunitats de formació i creació literària al conjunt del territori”.
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