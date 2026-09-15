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Comencen les obres de reparació del pont sobre el Ter a Torroella de Montgrí

Els treballs duraran entre dos i tres mesos, no afectaran el trànsit de vehicles, però si que comportaran restriccions puntuals per a vianants i bicicletes

Els operaris treballant, durant l'inici de les obres del pont sobre el riu Ter de Torroella de Montgrí.

Els operaris treballant, durant l'inici de les obres del pont sobre el riu Ter de Torroella de Montgrí. / Ajuntament de Torroella de Montgrí

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Redacció

Redacció

Aquest dimarts han començat les obres de reparació d’una part de l’estructura del pont sobre el riu Ter, al seu pas per Torroella de Montgrí, uns treballs que van a càrrec del Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i tindran una durada prevista d’entre dos i tres mesos.

L’actuació arriba després que l’Ajuntament del municipi baix-empordanés alertés la Generalitat de l’estat de conservació d’alguns elements del pont i de la necessitat d’intervenir-hi, especialment en les planxes que recobreixen els laterals de l’estructura que presentaven un important deteriorament.

Un dels dos laterals del pont tallat per l'inici de les obres.

Un dels dos laterals del pont tallat per l'inici de les obres. / Ajuntament de Torroella de Montgrí

Els treballs serviran per retirar les planxes que es trobaven en mal estat i que podien arribar a desprendre’s i caure, i posteriorment, es rehabilitaran els laterals del pont amb l’objectiu de millorar-ne la seguretat, tant de la infraestructura, com de les persones usuàries.

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Les obres no comportaran afectacions al trànsit de vehicles, de manera que el pont es mantindrà obert durant tota l’actuació. Tot i això, sí que hi haurà, restriccions puntuals per als vianants i les bicicletes, ja que quan els operaris treballin en un dels laterals, aquest quedarà tancat temporalment i les persones a peu i en bicicleta hauran de passar pel costat contrari. Les afectacions s’aniran alternant en funció de l’avanç dels treballs.

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