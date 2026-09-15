Comencen les obres de reparació del pont sobre el Ter a Torroella de Montgrí
Els treballs duraran entre dos i tres mesos, no afectaran el trànsit de vehicles, però si que comportaran restriccions puntuals per a vianants i bicicletes
Aquest dimarts han començat les obres de reparació d’una part de l’estructura del pont sobre el riu Ter, al seu pas per Torroella de Montgrí, uns treballs que van a càrrec del Servei de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i tindran una durada prevista d’entre dos i tres mesos.
L’actuació arriba després que l’Ajuntament del municipi baix-empordanés alertés la Generalitat de l’estat de conservació d’alguns elements del pont i de la necessitat d’intervenir-hi, especialment en les planxes que recobreixen els laterals de l’estructura que presentaven un important deteriorament.
Els treballs serviran per retirar les planxes que es trobaven en mal estat i que podien arribar a desprendre’s i caure, i posteriorment, es rehabilitaran els laterals del pont amb l’objectiu de millorar-ne la seguretat, tant de la infraestructura, com de les persones usuàries.
Les obres no comportaran afectacions al trànsit de vehicles, de manera que el pont es mantindrà obert durant tota l’actuació. Tot i això, sí que hi haurà, restriccions puntuals per als vianants i les bicicletes, ja que quan els operaris treballin en un dels laterals, aquest quedarà tancat temporalment i les persones a peu i en bicicleta hauran de passar pel costat contrari. Les afectacions s’aniran alternant en funció de l’avanç dels treballs.
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