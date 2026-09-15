Detingut un quart membre del grup criminal que assaltava gent gran al Baix Empordà desarticulat fa vuit mesos
Els Mossos el van arrestar a Sant Feliu de Guíxols el 10 de setembre després d'uns mesos d'investigació
Els Mossos d'Esquadra han detingut un quart membre del grup criminal desarticulat al Baix Empordà el mes de gener i que va robar 46.200 euros en cinc assalts en diverses cases de gent gran de la comarca. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos van capturar aquest home de 30 anys i amb antecedents pels volts de les nou del matí en un carrer de Sant Feliu de Guíxols. La policia li seguia la pista després d'haver arrestat tres dels integrants de la banda en una zona boscosa de Llagostera, després de fer-ne un seguiment. En el moment de la detenció, els tres sospitosos van intentar fugir corrents, però els agents els van poder interceptar. La DIC va seguir investigant i ara s'ha pogut arrestar un quart membre.
Els lladres accedien als domicilis amb el rostre tapat amb passamuntanyes, agredien les víctimes i les lligaven per immobilitzar-les. Es dona el cas que el grup criminal escollia sempre persones d'edat avançada de localitats del Baix Empordà. Un cop tenien controlada la situació amb les víctimes sense possibilitat de defensar-se, sostreien joies, diners i objectes de valor. Actuaven de manera ràpida i fugien en vehicles que estacionaven en llocs estratègicament planificats per dificultar que la policia els pogués detectar.
La investigació la van iniciar i conduir els mossos de l'Àrea Bàsica d'Investigació Criminal de la Bisbal d'Empordà amb un assalt a Palafrugell i el cas va acabar assumint-lo la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona. Les perquisicions van permetre identificar els presumptes autors i situar-los en diversos domicilis del municipi de Calonge.
L’últim assalt, que van cometre la nit del 26 de gener a Mont-ras, va permetre posar en marxa un dispositiu immediat per poder atrapar-los. Aquella mateixa nit, els investigadors van localitzar el vehicle que havien utilitzat els autors mentre circulava per Calonge. Va ser en detectar la presència de la policia, quan el conductor va iniciar una fugida temerària i va acabar xocant contra un altre vehicle. La conductora va resultar ferida lleu, i la Policia Local de Calonge va instruir diligències per l'accident, però no va poder detenir els integrants que van acabar marxant corrent del lloc.
Va ser l'endemà quan els Mossos van detectar que del domicili d'un dels arrestats sortia un vehicle i els agents en van fer seguiment. Un cop van arribar a una zona boscosa de la localitat, van abandonar el cotxe i van sortir corrents. Finalment, els agents van poder detenir tres dels membres del grup criminal per cinc robatoris violents en interior de domicili, pertinença a grup criminal, i detenció il·legal. Un cop van declarar davant del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà van entrar a la presó.
El quart arrestat ja ha passat a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal per respondre dels mateixos delictes que els altres tres membres de la banda.
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