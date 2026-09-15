El nou pavelló polivalent de Sant Feliu de Guíxols genera discrepàncies entre els grups municipals
L’aprovació en el ple del nou poliesportiu ha generat el rebuig de Junts i Guíxols des del Carrer, mentre que ERC defensa la necessitat de l’equipament però qüestiona diversos aspectes del projecte aprovat.
El nou pavelló polivalent de Sant Feliu de Guíxols, valorat en 8,1 milions d’euros, ha generat discrepàncies entre els grups de l’oposició després de la seva aprovació definitiva en el ple. Guíxols des del Carrer-En Comú Podem i Junts expressen el seu rebuig al projecte actual i qüestionen tant les característiques de l’edifici com les prioritats d’inversió del govern municipal, mentre que per la seva part ERC Guíxols s’ha abstingut, on tot i defensar la necessitat de construir l’equipament, consideren que el projecte es queda curt en diversos aspectes.
Guíxols des del Carrer centra les seves crítiques en diferents eixos. El primer és el sistema de finançament, ja que el grup considera que utilitzar recursos provinents del Pla de Barris per pagar una part del pavelló desvirtua els objectius inicials d’aquest programa, que, segons argumenten, estava pensat per impulsar la regeneració urbana i social del Sot dels Canyers, el Grup Sant Martí i Vilartagues. Per aquest motiu, creuen que el Pla de Barris no ha de ser la via de finançament per construir aquest equipament i que el govern l’hauria d’haver planificat i finançat mitjançant el seu pressupost ordinari.
El grup municipal també considera que el projecte ha perdut part del caràcter polivalent que se li havia atribuït inicialment, ja que, segons la formació, el futur equipament no acabarà sent un espai de suport per a les entitats i el teixit associatiu ni tampoc arribarà a ser un espai adient per acollir congressos. A parer del grup, serà principalment el tercer pavelló poliesportiu, tot i que amb més capacitat per adaptar-se a festes i esdeveniments populars.
Per últim, la formació lamenta que el nou equipament no sigui un edifici energèticament sostenible ni d’autoconsum, fet que consideren una greu equivocació. De fet, el grup argumenta que va presentar durant el període d’al·legacions unes estimacions de generació de 290.000 kWh/any cobrint la totalitat de la teulada, però l’al·legació no va ser tinguda en compte.
"Allunyat de les necessitats de la ciutadania”
Junts també rebutja el projecte perquè considera que la inversió d’entre 8 i 9 milions d’euros donarà lloc a un equipament “obsolet, petit i allunyat de les necessitats reals de la ciutadania”. A més, lamenten que el govern hagi desestimat les seves al·legacions.
Entre les propostes del grup municipal hi havia la creació d’un centre de negocis, un espai de coworking i la preparació de la instal·lació per acollir congressos i activitats empresarials de gran format, amb l’objectiu de donar activitat a l’equipament durant tot l’any. “L’equip de govern ha optat per desestimar totes les nostres al·legacions, negant així una oportunitat per donar a Sant Feliu un equipament que generi oportunitats de feina i d’economia”, afirma Toni Carrión, portaveu de Junts.
Junts també es qüestiona l’aforament previst del nou pavelló, de 800 persones, per sota de les 1.000 que, segons la formació, pot acollir actualment la carpa del Guíxols Arena. El grup considera que aquests recursos s’haurien de prioritzar en actuacions com la millora dels carrers, la seguretat, l’enllumenat, l’habitatge assequible o la manca d’aparcament, i reclama paralitzar la licitació i obrir un procés de participació ciutadan. També critica que es vulgui finançar part de l’equipament amb el Pla de Barris, ja que recorda que l’Ajuntament haurà d’assumir almenys un 40% del cost i defensa que aquests recursos s’haurien de destinar a equipaments de proximitat als barris.
Un projecte més ambiciós
ERC Guíxols, en canvi, no rebutja la construcció del nou pavelló, a diferència dels altres dos grups municipals, perquè defensen que es tracta d’un equipament necessari per a la ciutat i recorden que ja formava part del seu programa electoral de l’any 2023. Però s’han abstingut en l’aprovació perquè consideren que el projecte es queda curt en diversos aspectes. “No qüestionem la necessitat de fer-lo. El que diem és que, si tenim l’oportunitat de fer una inversió important per a les properes dècades, hem de ser més ambiciosos”, afirma Jordi Cambronero, candidat republicà a les properes eleccions.
Una de les principals discrepàncies és la polivalència de l’equipament, ja que consideren que el pavelló hauria de poder acollir, més enllà de l’activitat esportiva, actes culturals, fires, congressos i altres esdeveniments. Per aquest motiu, havien proposat incorporar-hi grades retràctils, una solució que, segons la formació, hauria permès adaptar amb més facilitat la configuració interior de l’espai en funció de cada activitat.
Els republicans també creuen que una inversió d’aquestes dimensions hauria de servir per transformar l’entorn del futur equipament i no limitar-se a la construcció de l’edifici i un aparcament. En aquest sentit, defensen la creació d’espais d’estada i zones d’activitat ciutadana que permetessin integrar millor el pavelló amb el barri i generar-hi vida més enllà dels dies d’esdeveniment.
Per concloure, el grup posa sobre la taula les prioritats inversores dels darrers dotze anys i recorda que encara hi ha pendents actuacions que considera importants, com la promoció d’habitatge públic o la residència Surís, "que ells haurien posat per davant".
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