Palafrugell obre la votació dels Pressupostos Participatius del 2027
Les persones empadronades a Palafrugell de 16 anys o més poden votar fins al 15 d’octubre a decidim.palafrugell.cat
La ciutadania decideix el destí de 360.000 euros: 300.000 per a projectes d’inversió i 60.000 per a serveis, programes o activitats
Els veïns de Palafrugell de 16 anys o més ja poden escollir quines actuacions es finançaran amb els 360.000 euros reservats als Pressupostos Participatius de 2027, després que l’Ajuntament hagi obert aquest dimarts el període de votació. Fins al 15 d’octubre, es podran votar a través de decidim.palafrugell.cat les 40 propostes finalistes.
Del total de projectes que han arribat a la fase de votació, 26 corresponen a inversions i 14 a serveis, programes o activitats, i la ciutadania decidirà com es destinen els 300.000 euros reservats a les inversions i els 60.000 euros destinats a serveis, programes o activitats. L’alcaldessa de Palafrugell, Laura Millán, ha destacat que “els veïns i les veïnes són qui millor coneixen els carrers, els barris, els equipaments i les necessitats del dia a dia” i que ara és el moment de decidir “quines propostes volem que es facin realitat”.
Cada persona podrà escollir tres projectes d’inversió i tres propostes de serveis o activitats. La votació es fa a través de la pàgina web i està oberta a totes les persones empadronades al municipi que tinguin 16 anys o més. Per identificar-se cal introduir el número de DNI i la data de naixement.
Les propostes més votades s’executaran fins a esgotar el pressupost disponible en cadascuna de les dues categories. El recompte es farà un cop es tanqui la votació, el 15 d’octubre.
Punts de suport per facilitar la participació
Tot i que el procés és íntegrament en línia, l’Ajuntament ha habilitat diversos punts de suport per a les persones que necessitin ajuda per votar. L’Oficina d’Atenció Ciutadana oferirà assistència de dilluns a divendres, de 8.30 a 13.30 hores, mentre que la Biblioteca de Palafrugell ho farà entre setmana de 10 a 13.30 hores i de 16 a 19.30 hores, i els dissabtes de 10 a 13.30 hores.
La regidora de Participació Ciutadana, Marta Vim Quintana, ha remarcat que els Pressupostos Participatius són “una eina important per escoltar la ciutadania i fer-la partícip de les decisions del municipi” i ha animat els veïns a “conèixer les propostes, compartir-les, fer campanya per aquelles que considerin més necessàries i, sobretot, votar”.
També s’instal·larà una parada informativa al mercat setmanal el diumenge 27 de setembre, de 9 a 14 hores. A més l’Ajuntament ha editat, un llibret amb les 40 propostes que han superat la fase prèvia, on es detalla el contingut i el cost aproximat de cadascuna.
En l’edició anterior dels Pressupostos Participatius es van escollir set iniciatives, que es van executar durant el 2025. Entre les actuacions hi havia millores als passos de vianants, als parcs infantils i a la Biblioteca Municipal, així com projectes vinculats a les persones grans, la salut mental d’infants i joves, el civisme i l’ús de patinets i bicicletes.
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