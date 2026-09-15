Rescaten un jove que havia quedat bloquejat a 20 metres d’altura a la via ferrada de Cala del Molí
L’home, de 28 anys, estava marejat i cansat i no podia continuar el recorregut pel seu propi peu
Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dimarts al migdia un home de 28 anys que havia quedat bloquejat mentre feia la via ferrada de Cala del Molí, a Sant Feliu de Guíxols.
L’avís s’ha rebut poc abans de tres quarts d’una de la tarda, quan l’home es trobava a uns 20 metres d’altura i no podia continuar el recorregut. Segons han informat els Bombers, estava marejat i cansat i no es veia amb forces per seguir avançant.
Fins al lloc s’hi ha desplaçat una dotació terrestre dels Bombers, que ha accedit fins al punt on es trobava l’excursionista acompanyada d’un guia.
Un cop localitzat, els efectius s’han situat un per davant i un altre per darrere de l’home i l’han anat acompanyant durant el recorregut fins a aconseguir treure’l de la via ferrada.
Poc després d’un quart de dues, l’home ja havia pogut sortir de la ruta amb l’ajuda dels Bombers.
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