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Ferit amb una possible fractura a la cama en caure amb patinet a Santa Cristina d’Aro

La Policia Local va trobar l’home ferit i el SEM el va traslladar a l’Hospital de Palamós

L'hospital de Palamós en una imatge d'arxiu.

L'hospital de Palamós en una imatge d'arxiu. / SSIBE

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Un home va resultar ferit dimarts amb una possible fractura a la cama després de caure amb patinet al Camí Fondo de Santa Cristina d’Aro. L’accident va tenir lloc a l’altura de Can Xerta i fins a la zona s’hi van desplaçar efectius de la Policia Local, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat.

La intervenció es va iniciar arran de la trucada d’un veí a la Policia Local que alertava que sentia crits a la zona i poc després, es va alertar telèfon d’emergències 112 vque havia caigut amb un patinet i que tenia mal a una cama.

Quan la patrulla de la Policia Local de Santa Cristina d’Aro va arribar al Camí Fondo, va localitzar l’home ferit. Segons els Bombers, podria haver patit una fractura a la cama. El mateix afectat va explicar als agents que havia caigut tot sol i també ho va ratificar un testimoni .

Posteriorment, efectius del SEM i dels Bombers van assistir el ferit i els sanitaris el van traslladar a l’Hospital de Palamós.

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La Policia Local també li va practicar una prova d’alcoholèmia, que va donar negativa, segons fonts policials.

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