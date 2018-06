El desastrós concert d'Amaia Montero en el seu retorn als escenaris

Després de quatre anys, Amaia Montero ha tornat amb el seu quart disc en solitari, 'Nacidos para creer', gravat en els Kensaltown Recording Studios de Londres. La cantant, però, no ha tingut un bon inici de gira de presentació del seu nou treball.



L'exvocalista de La Oreja Van Gogh va iniciar la seva gira aquest dissabte a la localitat càntabra de Renedo de Piélagos, on els assistents es van quedar estupefactes amb la "horrible" actuació que va oferir Amaia Montero.





Acabo de asistir al espectáculo mas bochornoso de mi existencia. El primer concierto de la gira de Amaia Montero ha sido simplemente horrible. A partir de la sexta canción no ha dado una nota. — Eurotubers (@eurotubers) 9 de juny de 2018

Són molts els comentaris apareguts a les xarxes socials en què qualifiquen de "vergonyós" el concert que va oferir la cantant. Es queixen de la mala qualitat del so, de constants galls, desafinacions i fins i tot posen en dubte si la intèrpret es trobava sota els efectes d'algun tipus d'estupafaent.A més, molts internautes posen de manifest la mala sintonia demostrada per Amaia Montero amb la resta dels músics del concert. De fet, entre els molts vídeos penjats a les xarxes socials n'hi ha diversos en els quals es pot veure la cantant discutir amb els seus companys de concert (es pot veure a partir del minut 13:50 en aquest vídeo pujat a Youtube per l'usuari guillednezp16 ). En un moment, donat, fins i tot pregunta al públic: "Estan tocant en un altre to si o no? Sí o no? Sí, no?".