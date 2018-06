Fotos fetes al lloc perfecte i en el moment oportú

Aquesta sèrie fotos són una prova que de vegades no cal ser un veritable expert en la matèria per fer fotografies impressionants. Només cal estar al lloc indicat en el moment just per fer una foto realment irrepetible. És cert que com més coneixement tinguis de fotografia millor, tot ajuda, és clar, però de vegades no cal ser 'pro'.

A més, en moltes ocasions, encara que tinguis la intenció de fer "La" fotografia, hi ha massa elements que no depenen de tu i la casualitat i la sort poden jugar-hi un paper fonamental. Però si el resultat és així d'espectacular, tot s'hi val.

Un floc de neu a l'ull

Un llamp caient sobre l'arc de Sant Martí

L'arbre que encaixa amb el dibuix de la furgoneta

Mira l'adhesiu del portàtil i l'home del costat