Vídeo | Tanquen un restaurant xinès que sacrificava i plomava coloms

La direcció general de Salut Pública del Govern balear ha ordenat la suspensió d'activitat del bar Daniel's en detectar una manca d'higiene generalitzada al local, a més de la presència d'aliments caducats. Tal com va avançar Diario de Maallorca, un inspector de la Conselleria es va presentar dimecres al matí al local, situat a l'Avinguda Dragonera de Palma, per investigar la denúncia d'una veïna que va gravar dos dels encarregats del bar sacrificant i plomant una dotzena de coloms al pati del darrere.

«L'inspector va visitar el bar dimecres al matí després que dimarts tinguéssim coneixement de la denúncia. Va trobar el local molt brut i el pati en condicions d'higiene molt dolentes. Dins d'una cambra frigorífica hi havia aliments que no tenien etiqueta de caducitat o de consum preferent. I altres que sí la tenien estaven caducats. Els encarregats van argumentar que era per consum propi. Encara que fos així, no poden tenir-los en un establiment comercial», ha explicat Maria Ramos, directora general de Salut Pública del Govern.

«L'inspector va trobar un colom congelat a la nevera. Li van dir que era per consum propi perquè un metge xinès els havia aconsellat que mengessin aquesta carn per un problema de salut. Evidentment tampoc podia ser-hi guardada», ha subratllat Ramos.

Els encarregats de l'establiment, tres ciutadans xinesos, tenen ara deu dies per esmenar tots els problemes d'higiene detectats. Superat aquest termini, han de demanar una nova inspecció al Govern per comprovar que el local està en condicions d'obrir al públic. Posteriorment hi haurà, amb tota probabilitat, una proposta de sanció econòmica.

Tots els productes amb la data de caducitat o de consum preferent sobrepassades seran destruïts. «Hi havia també productes amb etiquetes en xinès que l'inspector no va poder certificar què eren i que també seran destruïts», ha valorat la directora general de Salut Pública. Aquest departament s'ha posat en contacte amb la Conselleria d'Agricultura per valorar si els encarregats bar han comès algun delicte contra la salut animal en sacrificar els coloms al pati.