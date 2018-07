Un cadell salva la seva propietària d'una dolorosa picada de serp de cascavell

Una dona de Anthem, Arizona, es va lliurar de la dolorosa picada d'una serp de cascavell perquè el seu gos, un cadell de Golden Retriever, es va interposar entre ella i el rèptil. L'animal va ser el que es va endur la pitjor part: la serp va aconseguir atrapar-lo i clavar-li l'ullal al morro.

Paula Godwin va decidir el matí de diumenge portar el seu gos Todd a passejar per un corriol al mig de la natura per aprofitar el bon temps. El que no es va imaginar va ser que una serp cascavell s'interposaria en el seu camí i, menys encara, que l'atacaria.

Els esdeveniments van passar ràpid i, sense temps a reaccionar. Godwin va veure com el cadell va saltar per protegir-la de la picada amb tan mala sort que el va mossegar a ell. Todd va començar a cridar de dolor i als pocs minuts de l'incident Paula el va portar al veterinari.

La bona notícia és que, tot i les impactants fotografies del que li va passar a Todd, s'està recuperant bé amb el tractament que està rebent.

La mossegada d'una serp cascavell poques vegades resulta fatídica en humans adults, però, el seu verí pot ser molt dolorós i ocasionar visió borrosa, entumiment de la zona afectada, dolor i dificultat per respirar.