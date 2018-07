VÍDEO | Bufa en un walkie-talkie a Eivissa pensant que és un alcoholímetre

Un bar irlandès de Sant Antoni ha publicat un vídeo al seu perfil de Facebook en què es veu com un jove en evident estat d'embriaguesa pretén entrar al local.

El porter, que no vol deixar-lo passar, li assegura que abans d'entrar al bar ha de passar un control d'alcoholèmia. El jove borratxo accepta. Però el porter no té a la mà un alcoholímetre, sinó un walkie-talkie. L'estranger no s'adona que li volen donar gat amb llebre i bufa a l'antena del walkie. Dues vegades.

Després fer-ho, el porter li ensenya la pantalla del walkie i l'informa de que ha donat positiu. El jove, convençut que acaba d'utilitzar un alcoholímetre, accepta que no el deixin accedir al local.