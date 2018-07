Una mare denuncia McDonald's per les ferides del seu fill a la zona de joc

Una zona de jocs infantils massa perillosa. Una mare ha denunciat que el seu fill de set anys es va fer ferides al cap en passar per sota d'un dels matalassos de la zona de jocs d'un restaurant a Palma.

Els fets van ocórrer el passat 26 de juny, segons relata Virginia Moll, la mare del nen ferit a les xarxes socials. Aquell dia els seus tres fills es van anar a menjar amb els seus avis en aquest establiment de menjar ràpid. El nen es va tallar "amb unes grapes que estaven col·locades de forma punxant amb el perill que això comporta", explica Moll. Els avis van haver de traslladar al nen al centre mèdic més proper.

Moll comenta que més tard es va apropar a McDonald´s a preguntar sobre l'incident i va veure que un tapisser ja havia reparat el matalàs amb la qual es va fer mal el seu fill. I la reparació la van fer 30 minuts més tard de l'accident.

La mare del petit ferit va realitzar la reclamació per escrit, va telefonar diverses vegades i va enviar dos mails que no van obtenir cap resposta: "Mcdonald´s segueix sense respondre i sense disculpar-se", aclareix.

"Un el ho pot tenir qualsevol, però una zona infantil de joc d'aquestes característiques ha d'estar en les condicions òptimes de seguretat i aquest tipus de coses no poden passar per no dur a terme les mesures pertinents. M'he vist obligada a fer públics aquests fets, després de la resposta nul·la de McDonald´s cap a nosaltres", conclou Moll que ha recorregut a les xarxes socials per denunciar aquesta situació.