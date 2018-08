VÍDEO | Un ant descomunal sorprèn en una carretera d'Alaska

"Jo el vaig veure i tu no!", exclama Robert Farris al seu Facebook al costat de les imatges compartides d'un ant gegant que va sorprendre el vídeo aficionat. I no és per menys, ja que es pot comprovar que l'animal, que creuava a pas tranquil el marge que separa els dos sentits d'una carretera d'Alaska, té unes dimensions fora del comú.

No en va, comparant les mides de l'ant i el tot terreny del costat, sembla evident que fins i tot el supera en grandària. Des d'Outdoorhub informen que l'ant sembla estar ferit i podria haver estat atacat per un altre animal.