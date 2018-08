Detingut per negar-se a sortir de l'aigua amb bandera vermella

No fer cas a les indicacions dels socorristes sobre l'estat de la mar pot sortir car. Ho ha pogut comprovar un home, veí de Madrid, que va ser detingut la tarda de diumenge passat a la platja de Daimús per no escoltar les reiterades indicacions per part dels treballadors de la Creu Roja perquè sortís de l'aigua, ja que hi havia bandera vermella i, per tant, resultava perillós banyar-se.

Els fets van tenir lloc, segons ha pogut saber aquest diari, al voltant de les 18.15 hores. El jove es va introduir a l'aigua amb un grup d'amics. Després de detectar la seva presència, els professionals del servei de socorrisme els van alertar que havien de tornar a la zona de la vora pel mal estat del mar. Ho van fer tots menys un d'ells, que va decidir seguir.

Després de diversos minuts d'avisos des de la sorra, els operaris de Creu Roja van sol·licitar el reforç d'una moto d'aigua de la zona de Gandia. Ni tan sols la presència d'aquest equip va fer canviar d'opinió al jove, que seguia entestat a continuar a l'aigua. Mentrestant, ja s'havia donat avís a la Policia Local i la Guàrdia Civil, que des de la sorra tractaven de fer pressió perquè sortís de l'aigua sense aconseguir-ho.

Res semblava fer-li canviar d'opinió. En un nou intent per aconseguir-ho, un socorrista del servei de Daimús es va ficar a l'aigua i va estar conversant amb ell, segons les fonts consultades per aquest diari, durant gairebé mitja hora.

Finalment, aquest socorrista va semblar convèncer el jove que va tornar a terra, on no només l'esperaven les autoritats, sinó un gran nombre de curiosos que es van acostar fins al lloc després de veure l'enrenou generat.

El banyista ho va posar difícil fins al final. Tant va ser així que quan es trobava a la sorra, on ja podia fer peu es va negar a sortir del tot davant la presència de la policia, de manera que un agent de la Guàrdia Civil es va haver de introduir a l'aigua, vestit, per poder treure'l. En aquell mateix moment va ser emmanillat i traslladat amb ajuda de la Policia Local al cotxe patrulla.

Fonts consultades per aquest diari asseguren que l'home no va córrer perill en cap moment, ja que sabia nedar i mantenir-se flotant. L'operació va acabar al voltant de les 19.45 hores. A Daimús, el servei de socorrisme finalitza a les 19, encara que els professionals de l'entitat no van abandonar la platja fins que el jove va sortir.

Aquesta situació es va produir en una jornada que havia estat de molta feina, ja que, tot i la bandera vermella, eren molts els que s'introduïen a l'aigua. Això va portar als socorristes a estar emetent avisos durant un gran part del dia.