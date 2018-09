Una peixateria posa ulls de plàstic als peixos perquè semblin frescos

Hi ha botiguers que per donar sortida al gènere arriben a fer qualsevol cosa, i si no que l'hi preguntin a uns peixaters de Kuwait queels han clausurat el negoci per posar ulls de plàstic als peixos perquè semblessin frescos. Així ho ha publicat el diari Al Bayan, que ha detallat el succés.



Tot s'ha destapat a través de Twitter, on els internautes han fet broma sobre l'estratagema del peixater. "Això és una pràctica comercial grollera i dolenta, però no puc evitar riure al mateix temps. Honestament, pensaven que la gent no se'n donaria compte?", ha piulat un usuari.



Aquí et deixem la imatge dels peixos i els ulls de plàstic que venia l'establiment.





Kuwaiti police has shut down a fish store that was sticking googly eyes on fish to make them appear more fresh than they are. :-)

via Al Bayan newspaper, @bayan_kw. pic.twitter.com/CcPa73fDQh — Mohamed El Dahshan (@eldahshan) 1 de setembre de 2018