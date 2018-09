Un home salva al vol un nen que queia des d'un desè pis

La ràpida intervenció d'un home va salvar la vida d'un nen de set anys a qui va atrapar al vol després de precipitar-se d'un desè pis. Els fets, que van tenir lloc al Kazakhstan, els va enregistrar un veí d'un bloc del davant i s'ha fet viral. El final de la història és feliç però la gravació posa els pèls de punta.



Segons expliquen diversos mitjans, el nen estava sol a casa i en veure que la portava estava tancada va buscar una altra forma per sortir a fora. Va intentar-ho per la finestra, d'on va quedar penjat. Els crits van alertar el veí del novè pis, just a sota, que va sortir just a temps per agafar el nen.