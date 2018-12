El responsable d'un càtering fingeix la seva mort per no servir un banquet que ja havia cobrat

A poques hores de celebrar un casament, el responsable de l'empresa de càtering va enviar un correu electrònic a la núvia fent veure que ell i el seu fill havien mort per no servir un banquet que ja havien cobrat, una mentida que la Justícia reconeix però que no castiga en no considerar-la una estafa.

Perquè tot i faltar a la veritat i no prestar el servei de càtering ni tornar els diners als nuvis, l'Audiència Provincial de Madrid els absol d'un delicte d'estafa, pel qual la Fiscalia demanava un any i tres mesos de presó.

La història és com a mínim surrealista. El juny de 2015, Sorina i Leonardo van delegar la responsabilitat del banquet a l'empresa Catering Mòdena, amb la qual van concertar a través d'un contracte verbal, que mai es va posar sobre paper, un preu de 1.980 euros, IVA inclòs.

Com havien acordat, la parella va avançar el 75% del preu, 1.500 euros, en el compte corrent acordada. I d'aquesta manera van pensar que ja podien dormir tranquils.

Tot transcorria amb normalitat quan la vigília, el fill va portar una carpa de lona al lloc on s'havia de celebrar el banquet el 5 de setembre de 2015. Però la sorpresa i l'angoixa no va trigar a arribar.

Sorina es va despertar el dia més important de la seva vida amb un correu electrònic de l'empresa de càtering -escrit pel pare-, que li anunciava que ningú podria encarregar-se del banquet perquè els responsables acabaven de morir en un terrible accident en les seves instal·lacions i que els tornarien els diners.

La sentència diu el següent: "Jesús, des del compte de l'empresa, va remetre a Sorina un correu electrònic, en què, faltant a la veritat, li va comunicar la impossibilitat de complir el que concertat, perquè ell mateix i un fill seu havien mort en un accident produït a les instal·lacions de l'empresa". I aquí acaba el relat de fets provats, amb la mentida al descobert.

Tot i que el dia de la cerimònia i després de llegir el correu electrònic amb la terrible notícia, els nuvis no van aconseguir parlar amb l'empresa, Leonardo va aconseguir l'endemà que algú li agafés el telèfon: un home que deia ser el germà de Jesús, i que li va comunicar que en aquest mateix instant estaven sent enterrats pare i fill.

Després de mesos sense rebre notícies de l'empresa ni la devolució dels diners, Sorina i Leonardo van descobrir per internet que Catering Mòdena havia protagonitzat altres episodis similars. Almenys sis parelles formaven part d'un grup a Facebook que s'havien unit amb aquest motiu, al·legant una presumpta estafa.

Però els magistrats no veuen indicis suficients d'estafa, perquè "l'engany sorgeix quan l'autor simula un propòsit seriós de contractar quan, en realitat, només pretén aprofitar-se de les prestacions a què s'obliga a l'altra part", és a dir dels diners, "aprofitant-se de la confiança i la bona fe del perjudicat amb clar i terminant ànim inicial d'incomplir el convingut".

Això segons els magistrats no va ser el que va succeir perquè "els acusats van realitzar actes que, implicant per a ells un cost econòmic, revelen un inici del compliment de la prestació convinguda", en referència a la carpa que van enviar, "i resulten incompatibles amb el propòsit de no complir-la "que exigeix ??l'estafa.

I encara diuen que "és indubtable que el servei de càtering no va ser prestat" i que això "es va tractar de justificar mitjançant una mendacitat", el que passa és que no hi ha prova suficient que la voluntat de no complir estigués en contractar, tan només "un ànim sobrevingut de no dur a terme la prestació".

A més, la "maniobra enganyosa" adreçada a justificar l'incompliment va ser "posterior als actes de disposició patrimonial de la denunciant, i per tant, sense connexió causal amb ells".

De tot plegat hi ha dos fets irrefutables. Uns es van casar. Uns altres, segons la justícia, són mentiders però innocents.