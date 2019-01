Agafa tots els vols en què treballa la seva filla per passar junts el Nadal

A Florida, Detroit, Massachusetts i a on hagués calgut s'hagués embarcat el pare en el qual se centra aquesta història viral de Nadal. Hal Vaughan va agafar tots els vols en què treballava la seva filla, hostessa de vol, perquè no hagués de passar el Nadal sola.

Pierce Vaughan, filla d'Hal, és hostessa de vol de Delta Airlines, i va haver de treballar els dies de Nadal i la Nit de Nadal, dos dels dies més concorreguts de l'any per viatjar. Amb aquest panorama, el seu pare va pensar que, si ella no podia passar temps amb ell en aquestes Festes, ell estaria amb ella agafant els mateixos vols que Pierce assistiria.



La seva commovedora història s'ha fet viral gràcies a un complet desconegut que es va asseure al costat de l'Hal en un dels vols. Mike Levy, de 31 anys, de Toledo (Ohio), va quedar tan sorprès i commogut després de conèixer la història del seu company de vol que, amb el seu permís, la va compartir a Facebook al costat d'algunes fotografies el 24 de desembre.

"Vaig tenir el plaer de seure al costat d'Hal en el meu vol de tornada a casa. La seva filla Pierce era la nostra hostessa treballant per Nadal. Hal va decidir que passaria les vacances amb ella, així que s'ha ficat en tots els vols d'avui i demà per passar temps amb la seva filla per Nadal. Quin pare tan fantàstic! Us desitjo a tots un molt feliç Nadal! ", va escriure Mike a Facebook.